Die Rettungskräfte mussten von einem Fahrzeug das komplette Dach entfernen, um zwei eingeklemmte Unfallopfer zu befreien. (Christian Butt)

Fünf Menschen sind am Samstagnachmittag bei einem Unfall auf der Autobahn 1 Richtung Hamburg zwischen Oyten und Posthausen verletzt worden, drei von ihnen schwer.

Die Rettung von zwei Personen aus einem Autowrack dauerte anderthalb Stunden. Die Fahrbahn in Richtung Hamburg musste dafür voll gesperrt werden. Es kam zu einem langen Stau.

Der Unfall hat sich gegen 13.45 Uhr auf Höhe der Ortschaft Bassen ereignet. Drei Fahrzeuge waren in den Zusammenstoß verwickelt. Während ein Wagen auf der Fahrbahn zum Stehen kam, rutschten zwei Fahrzeuge in einen Graben. Die alarmierten Feuerwehrleute mussten mit Holzplanken einen Steg bauen, um überhaupt an den Fahrzeugen arbeiten zu können.

Neben Rettungswagen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. (Christian Butt)

Zwei der Unfallopfer waren in ihrem Wagen eingeklemmt und mussten auf Wunsch der Notärzte schonend befreit werden. Dazu lösten die Feuerwehrleute mit hydraulischen Geräten das Dach und die Türen vom Fahrzeug. Erst nach anderthalb Stunden waren beide Personen befreit. Der Beifahrer wurde schwer verletzt und mit einem Hubschrauber in eine Klinik gelogen, der Fahrer mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Da es zehn Beteiligte gab, darunter mehrere Kinder, rückten mehrere Notärzte und Rettungswagen an.

Die Autobahn musste für die Rettungs- und Aufräumarbeiten für mehr als zwei Stunden komplett gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau bis zum Bremer Kreuz. Die Unfallursache ist noch unklar. Die Autobahnpolizei Langwedel hat die Ermittlungen aufgenommen.