Der CVJM, Christlicher Verein junger Menschen, ist außerhalb Europas bekannt als YMCA. Der Verein tritt auch in der Hansestadt immer wieder mit bunten Aktionen in die Öffentlichkeit. So bietet er unter anderem in den (Sommer-)Ferien sogenannte Day-Camps für Kinder an. Vor allem die Freiwilligen des CVJM engagieren sich dort, um Mädchen und Jungen ein vielfältiges Programm anbieten zu können.

Dazu gehören neben Spiel- und Sporttagen auch andere Aktivitäten, die die Kinder, ihren Körper und Geist, in Bewegung bringen, die sie fördern und fordern. Sie sollen den Kindern vor allem aber Spaß machen und ihren Eltern außerdem Betreuungsaufgaben abnehmen. Alle Camps finden auf dem Gelände des früheren Campingplatzes am Unisee statt. Es gibt viele Möglichkeiten, dort unter freiem Himmel und in den Zelten der einzelnen Gruppen aktiv zu werden.

„Mache in deinen Ferien spannende, abwechslungsreiche und unvergesslicher Erfahrungen, während deine Eltern arbeiten“, schlagen Ilka Weise-Ihlo und der Bremer CVJM-Sekretär Marc Gobien vor. „Jede Ferien-Woche kannst du ein neues, aufregendes Motto erleben. Übernachtet wird zu Hause“, erläutert Ilka Weise-Ihlo das Konzept. Die Angebote sind laut Organisatoren für Kinder im Alter von drei bis zwölf Jahren, im sogenannten Spezial-Day-Camp sogar bis 14 Jahre gedacht. Es gibt aber auch Angebote für Familien, in denen Erwachsene und ihre Sprößlinge etwas erleben können, heißt es weiter.

Genaueres über die einzelnen Angebote bietet der CVJM Bremen allen kleinen und größeren Interessierten auf der Internetseite an. Dort können sich Interessierte einen Überblick verschaffen. Außerdem gibt es unter den einzelnen Stichwörtern mehr zu erfahren. Das verspricht die Projektleiterin. „Wenn du Genaueres erfahren willst, klicke einfach auf das jeweilige Angebot“, raten die beiden Betreuer, die grundsätzlich auch von ihren ehrenamtlichen Unterstützern pädagogische Erfahrungen erwarten. „Viele kennen wir seit Jahren, weil sie schon in der Schulzeit aktiv geworden sind und sie halten den Kontakt zum CVJM auch im weiteren Leben."

"Jeden Sommer bieten wir mindestens eine Besonderheit an"

Die sogenannten Sommer-Day-Camps 2019 sollen in der Hansestadt fünf Wochen lang „fünf Themen und jede Menge Spaß“ bieten. Dazu gehören Treffen mit Prinzessinnen, Prinzen, Feen, Drachen, sprechenden Tiere, Hexen, Zauberern in klassischen Märchen. „Wir wollen in diese Welt eintauchen und uns verzaubern lassen. „Manche müssen vielleicht aber auch entzaubert werden, „damit aus dem Frosch ein Prinz wird“, heißt es. Vampire tauchen auf. Aber es geht auch um das Wissen über die verschiedenen Kontinente oder Grabräuber im alten Ägypten. Es wird auch auf Besen geritten.

„Cool sind auch unsere Special-Day-Camps! Jeden Sommer bieten wir mindestens eine Besonderheit an. Ob Kanufahren, Reiten, Musical oder Sport – in diesem Day-Camp kommen alle größeren Kinder zwischen zehn und 14 Jahren auf ihre Kosten“, verspricht Ilka Weise-Ihlo. Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gibt es an den Tagen Getränke sowie eine Frischetheke mit Obst und Gemüse, dazu Spiel- und Bastelmaterial, so die Anleiter. Für Schulkinder ab der erster Klasse ist dann die Kernzeit von 8.30 bis 16 Uhr vorgesehen.

Es gibt allerdings auch einen kostenlosen Frühdienst ab 7.30 sowie einen kostenpflichtigen Spätdienst bis 18 Uhr. Für Kindergartenkinder bis zur Einschulung ist die Kernzeit von 8.30 Uhr bis 14 Uhr. Es gibt zudem einen kostenlosen Frühdienst ab 7.30 Uhr und einen kostenpflichtigen Spätdienst bis 15.30 Uhr, heißt es. Der Normalpreis für das Angebot liegt dann bei 95 Euro, Preise für CVJM-Mitglieder und Geringverdienende weichen davon ab. Zusatzkosten entstehen durch Inanspruchnahme von Früh- und Spätdiensten. Eine Online-Anmeldung ist möglich.

Weitere Informationen zu den Camps gibt es bei Ilka Weise-Ihlo und Marc Gobin beim CVJM Bremen unter der Telefonnummer 0421 1691293 oder per E-Mail über info(at)cvjm-bremen.de.