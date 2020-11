Geschenke unterm Tannenbaum: Die drei Söhne der Familie wünschen sich unter anderem eine Ritterburg. (Malte Christians/DPA)

Bremen. Für das Jahr 2020 hatte sich der Familienvater, dessen Name der Redaktion bekannt ist, viel vorgenommen. Im Februar beendete der gelernte Schlosser seine Umschulung und meldete sich arbeitssuchend. Sein Plan war es, eine Anstellung bei der Deutschen Bahn oder in einem anderen Unternehmen zu finden, in dem er seine handwerklichen Fähigkeiten nutzen kann. „Die Aussichten waren ganz gut“, sagt der 33-Jährige. Dann aber kam die Pandemie und änderte für den Mann, seine Partnerin und die drei Söhne alles.

Der älteste Sohn ist neun Jahre alt und besucht die vierte Klasse. Geht es nach seinen Eltern, so sollten die Schulen – zumindest teilweise – weiter geöffnet bleiben. In den Wochen des ersten Lockdowns im Frühjahr war die Familie kreativ geworden, um die Zeit zu Hause zu gestalten: Matheaufgaben waren bei ihnen in dieser Zeit sehr gefragt und sind es auch heute noch, erzählt der Vater. Aber auch gemeinsame Spiele oder Unternehmungen an der frischen Luft mache die fünfköpfige Familie so oft es gehe. Der mittlere Sohn, der die zweite Klasse besucht, musste zwischenzeitlich für zwei Wochen in Quarantäne. Eine Lehrerin war positiv auf das Coronavirus getestet worden. In diesen Tagen spielt bei allen Schwierigkeiten bei den Kindern die Vorfreude auf Weihnachten eine wichtige Rolle. Natürlich haben die drei Jungs auch Wünsche, die ihnen Mutter und Vater nun mit Unterstützung der Aktion Weihnachtshilfe des WESER-KURIER, die vom Sozialressort und von der Sparkasse unterstützt wird, erfüllen möchten: Ein Fahrrad und eine Ritterburg von Playmobil stehen auf den Wunschzetteln, außerdem benötigen die Kinder neue Kleidung.

