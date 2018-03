Rojin Ibrahim wird zur Kauffrau für Büromanagement ausgebildet. (Karsten Klama)

Dieses Jahr bekommen 250 junge Geflüchtete die Chance auf eine einjährige Einstiegsqualifizierung (EQ) in den unterschiedlichsten Berufen. Der Bremer Senat bietet diese Möglichkeit zusammen mit Handwerkskammer und Handelskammer im Rahmen des Ausbildungsprogramms „Zukunftschance Ausbildung“. Das Programm geht damit in seine fünfte Runde. Begonnen hatte es 2014 mit gerade einmal 23 Plätzen.

Ziel des Programms ist es, junge Geflüchtete fit für den Ausbildungsmarkt zu machen. Sie können dabei ein Jahr lang in unterschiedlichste kaufmännische, technische, handwerkliche oder sozial-pflegerische Berufe hineinschnuppern. Wie die spätere Lehre, ist diese Einstiegsqualifizierung dual organisiert.

Die Teilnehmer arbeiten in einem Betrieb der Privatwirtschaft oder im bremischen öffentlichen Dienst, besuchen zugleich den Berufsschulunterricht des ersten Ausbildungsjahres und erhalten sonnabends Sprachunterricht. Damit verbunden ist die Hoffnung auf die anschließende direkte Übernahme aus der Qualifizierungsmaßnahme in eine Berufsausbildung in dem jeweiligen Betrieb oder der Behörde.

Die neue Runde zur Einstiegsqualifizierung beginnt im September 2018. Alle Teilnehmer arbeiten anschließend ein Jahr lang acht Stunden am Tag mit 28 Tagen Urlaub im Jahr. Dafür erhalten sie monatlich 231 Euro vom Aus- und Fortbildungszentrum für den bremischen öffentlichen Dienst (AFZ), das die Maßnahme organisiert und alle Teilnehmer betreut. Finanziert wird die Qualifikation von der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter.

Den Auftakt für das diesjährige Ausbildungsprogramm macht am Freitag, 2. März, von 10 bis 18 Uhr eine große Informationsveranstaltung für junge Geflüchtete im Aus- und Fortbildungszentrum, Doventorscontrescape 172 B. Arbeitgeber, die sich für das Projekt interessieren und Interesse an einer Kooperation haben, können sich jederzeit an das AFZ wenden.



Weitere Informationen hierzu gibt es unter www.ausbildung.bremen.de.