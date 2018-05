Küchenchef Udo Fischer sorgt mit seiner Crew jeden Tag für rund 500 Mittagessen. (Frank Thomas Koch)

Nicht von neun bis fünf, sondern von sieben bis drei gehen Gefangene zur Arbeit oder – etwas kürzer – zur Schule, fünf Tage die Woche, nicht alle, aber ein großer Teil. Die Mehrzahl der Inhaftierten möchte arbeiten: um Geld für den Einkauf zu verdienen, um Vereinbarungen im Vollzugsplan einzuhalten, um den Tag rumzukriegen, um sich weiterzubilden.

Die Arbeit taktet den JVA-Alltag, ohne, sagt ein Gefangener aus der Tischlerei, falle einem schnell die Zellendecke auf den Kopf. „Ich arbeite gerne handwerklich, und ich bin auch stolz, wenn ich gute Arbeit abliefere.“ Sein Alltag als Arbeiter sieht in etwa so aus: Um 6.10 Uhr werden die Zellentüren geöffnet, das Frühstück wird verteilt, sofern nicht bereits am Abend zuvor geschehen. Um 7.10 Uhr ist „Arbeitsumschluss“, die Gefangenen suchen ihre Betriebe auf.

Um 12 Uhr gibt es Mittagessen, um 15.40 Uhr ist „Arbeitsrückschluss“. Das Abendessen wird verteilt, die Freizeitphase beginnt – Zeit für Gesprächstermine mit anstaltsinternen Fachdiensten, für Besuch von außen, um Sportangebote zu nutzen und am Freigang im Hof teilzunehmen. In der Stationsküche kann gekocht werden, die Gefangenen können duschen, im Flur der Station Tischtennis spielen oder kickern. Um 19 Uhr fallen die Zellentüren ins Schloss.

Die Art der Arbeit ist vielfältig: 16 Gefangene arbeiten in der Tischlerei, zwölf in der Metallwerkstatt, acht in der Schneiderei. In der anstaltseigenen Großküche gibt es 20 Stellen, in der Bäckerei sechs, im Bistro – der Kantine für die Beschäftigten – sind es acht. Mehr als 30 Männer arbeiten in den Stücklohn-Betrieben. Eine große Gruppe von Inhaftierten kümmert sich in der JVA um die JVA selbst: um Gartenarbeiten, um die Reinigung und um andere Handwerker- und Haus-Arbeiten.

Zu den attraktivsten Arbeitsplätzen gehören die im Bistro und in der Küche. Letztere leitet Udo Fischer. „Die Arbeit hier ist begehrt, denn es fällt immer etwas ab“ – wie in jeder Kantinen- oder Restaurantküche. Die Insassen, die bekocht werden, "sind für mich Kunden wie andere auch", sagt Fischer. Allerdings enthält der Speiseplan nur ein Angebot, und Fischer muss die Verköstigung mit spitzem Stift rechnen. Ihm stehen knapp drei Euro pro Mann und Tag zur Verfügung, fürs Mittagessen 1,85 Euro. Etwa 500 Portionen bereitet die Küchenmannschaft jeden Tag zu. Wichtig sei ihm, dass die Männer „sauber arbeiten“, das klappe in der Regel auch gut. „Ich habe anständige Jungs hier in meiner Küche."

Das Essen ist rustikal. Zum Frühstück gibt es Brot mit Frisch- oder Schmelzkäse, Streichwurst oder Konfitüre, sonnabends Honig, sonntags ein Ei, am Abend Käse oder Aufschnitt, mittwochs „pikanten Salat“. Mittags verspeisen die Häftlinge in dieser Woche Frikadellen mit Bratensoße, Seelachsfilet „Bordelaise“, Gulaschsuppe und Erbseneintopf. Sonnabends und sonntags gibt es ein Dessert.

Früher wurden Tüten geklebt, heute Gewürze für Weihnachtsmischungen zusammengestellt. Letzteres geschieht im Stücklohn-Betrieb des Frauenvollzugs mit zwölf Arbeitsplätzen. Bei den Männern reichen die Tätigkeiten von der „hochwertigen Montage“ von Steuerungen für Fahrstühle über das Zusammenfügen von Trafos bis zu „niederschwelligen Tätigkeiten“ wie das Aufwickeln von Stoffstreifen in Kilo-Einheiten. In Bremerhaven werden unter anderem Gartenfackeln aufgedreht und Feuerzeuge mit Werbeträgern ummantelt.

Die Tätigkeit der Gefangenen zahlt sich buchstäblich aus, in zweierlei Hinsicht: Drei Siebtel des Lohns werden auf das Hausgeldkonto eingezahlt, auf das die Gefangenen für den Einkauf Zugriff haben. Der Rest wird auf dem Überbrückungsgeldkonto gutgeschrieben und steht den Inhaftierten bei der Entlassung zur Verfügung. Es gibt fünf Lohngruppen, im Durchschnitt verdienen Gefangene 13 Euro am Tag, sagt Bastian Nitzschke, der die Abteilung „Vertrieb & Produktion“ leitet. Außerdem können Gefangene in den Werkstätten anqualifiziert werden.

Nicht jede Tätigkeit eigne sich für jeden, sagt Nitzschke. „Ich brauche hier Gefangene, die gewisse Kenntnisse mitbringen, zum Teil auch als Vorarbeiter. Die Masse hat wenig Arbeits- und Berufserfahrung, für sie müssen wir auch etwas zu tun haben.“ Damit das so wirtschaftlich wie möglich funktioniert, ist Rainer Hehenberger in Namen der JVA vor ihren Türen unterwegs. Er ist ein sogenannter Akquisiteur und wirbt Aufträge ein, in erster Linie für Stücklohn-Arbeit. Dabei konkurriert die JVA Bremen mit anderen Haftanstalten, aber auch mit Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen.

Bastian Nitzschke war zuvor im Einzelhandel tätig. „Mein ehemaliger Chef hat gesagt, das ist nix für dich, aus der JVA bist du ganz schnell wieder raus. Das ist zweieinhalb Jahre her.“ Die Arbeit sei fordernd in ihrer Vielfalt und Dynamik. „Jeder Tag verläuft unterschiedlich. Man kann so viel planen, wie man will, es kommt oft ganz anders.“ Als größte Herausforderung habe sich nicht etwa der Umgang mit Gefangenen erwiesen, mit denen seine Kontakte spärlich seien, sondern die Strukturen im Öffentlichen Dienst.

Aufträge von außen seien wichtig für die Anstalt, sagt Nitzschke, „zum einen wegen der Einnahmen, die wir damit generieren, zum anderen, um die Gefangenen sinnvoll zu beschäftigen“. Zudem entwickelten Inhaftierte ein neues Selbstbewusstsein und Stolz auf ihre Erzeugnisse, gerade, wenn diese außerhalb der Mauern einen Markt finden. „Das gilt ganz besonders für die Produkte aus dem Bistro“, die unter der Regie von „Knasteria“-Chef Detlev Jendrichs entstehen und in der Stadt inzwischen weit verbreitet sind.

2016 gab die TV-Doku „Henssler hinter Gittern“ dazu den Anstoß. Fernsehkoch Steffen Henssler und acht Insassen wurden mit Fernsehkameras dabei begleitet, das Gefängnis-Bistro „Knasteria“ aufzubauen. Dabei handelt es sich um die feinere Variante einer Kantine. Die Gefangenen bereiten Speisen zu und servieren sie am Tisch, wie in einem Bistro vor den Mauern. Zudem werden Produkte hergestellt, die mit dem TV-Koch entwickelt wurden und als „Knasteria“-Produkt vertrieben werden.

Auch für die Erzeugnisse der Schneiderei verspricht sich die JVA mehr Kundschaft. Ein Dutzend Männer beugt sich dort über Nähmaschinen, einer schneidet eine Lkw-Plane zu. Hier entstehen widerstandsfähige Taschen, die jedermann erwerben kann (siehe Text rechts unten). Das Design ist von der Lkw-Bespannung oder vom Kinoprogramm bestimmt – die Schneiderei verwendet auch Kinoplakate.

Für den Eigenbedarf wird dagegen in der Metallwerkstatt und der Tischlerei produziert. Hier werden Gitter gefertigt, da lagern Betten, Schränke und Regale in zeitlosem Design, wie sie in den Hafträumen stehen. Sie sind strapazierfähig, niemand kriegt sie so schnell klein. Ein Verkauf nach draußen sei denkbar, aber nicht die Regel.

Die Werkstätten arbeiten überdies für bremische Gesellschaften oder Eigenbetriebe sowie für Auftraggeber aus der freien Wirtschaft. Tischlermeister Stefan Lüschen besucht Kunden, um Details zu besprechen und das Aufmaß für Treppen und Bänke, Schränke und Tische zu machen. In Kooperation mit einer anderen Firma bietet die JVA-Werkstatt selbst die Montage an.

Wer indes meint, Maßanfertigungen für einen Appel und ein Ei zu bekommen, den muss Lüschen enttäuschen. Der Stundenlohn der Gefangenen sei zwar niedrig, es liege aber in der Natur der Umstände, dass das Arbeitstempo nicht mit dem einer kommerziellen Tischlerei zu vergleichen sei. Das Gleiche gilt für die Ausstattung. Lüschens ganzer Stolz ist eine Drei-Achs-CNC-Fräse, eine der jüngsten Anschaffungen für die JVA-Werkstätten.

Ralf Czichon und Ralf Helmers arbeiten in der Metallwerkstatt, Czichon ist Betriebsleiter Metall, Helmers Fertigungsbetreuer. „Kontakte sind das A & O“, sagt Czichon, wenn es darum gehe, Aufträge von privat zu bekommen. Der JVA-Betrieb stoße wegen seiner Strukturen dabei gelegentlich an Grenzen, das gelte beispielsweise für Zertifizierungen. „Um am Markt zu bestehen, muss man sich fortwährend qualifizieren“, auch als Bediensteter, daran sei bei der derzeitigen Personalausstattung der JVA nicht zu denken.

Czichon und Lüschen sind Handwerksmeister durch und durch. Beide wünschten sich mehr Kundschaft, mehr Aufträge, die sie fordern, an denen sie zu tüfteln haben. „Wir machen nicht genug Werbung“, räumt Nitzschke ein. Dafür seien keine Kapazitäten übrig, dafür sei eine JVA nicht aufgestellt. „Das wäre die Kür, wir sind hier noch bei der Pflicht.“

Im Großen und Ganzen sei der Arbeitsalltag in der JVA-Tischlerei nicht anders als der in einem Tischlerbetrieb vor den roten Mauern, sagt Stefan Lüschen. „Allerdings müssen wir hier die meisten Gefangenen anlernen.“ Wahre Glücksfälle seien die, die bereits eine handwerkliche Ausbildung absolviert haben. „Mit denen macht das richtig Spaß.“ Was anders ist: Vor den Gittern verlassen die Arbeiter die Werkstätten nicht durch einen Metalldetektorrahmen. Eines Tages werden sie die JVA ganz hinter sich lassen. Wenn sie aus seiner Werkstatt Wissen mitnähmen, "das sie draußen auch einsetzen können", sagt Stefan Lüschen, habe er alles richtig gemacht.