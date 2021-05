Janina Marahrens-Hashagen ist das Engagement der Wirtschaft für Bildung und Klimaprojekte sehr wichtig. (Christina Kuhaupt)

Die Schütting-Stiftung der Handelskammer Bremen unterstützt in diesem Jahr sieben Projekte im Land Bremen mit insgesamt rund 70.000 Euro. Leider seien diesmal etwas weniger Anträge als im Vorjahr eingegangen, sagt Günther Lübbe. Das führt der Geschäftsführer Zentrale Dienste im Vorstand der Schütting-Stiftung auf die Pandemie und unter anderem auch auf die deshalb geschlossenen Schulen zurück.

Von der Qualität der eingereichten Projekte sei der Stiftungsrat begeistert gewesen, loben Janina Marahrens-Hashagen und Frank Imhoff als Vorsitzende. „Jedes der Vorhaben, die wir durch die Schütting-Stiftung unterstützen können, zeigt auf seine Weise, wie wir mit gezielten Projekten deutliche Verbesserungen in der Bildung und bei der Berufsorientierung besonders benachteiligter junger Menschen erreichen können“, unterstreicht Bürgerschaftspräsident Imhoff.

Zu den geförderten Projekten gehört unter anderem „Leon – Lernbegleitung Online“ der Landesgruppe Bremen des Grundschulverbandes. Vorstandsmitglied Frauke Brandt freut sich über den Zuschuss: „Bildungsbenachteiligten Schülerinnen und Schülern fehlt es häufig an den technischen und individuellen Lernvoraussetzungen, um erfolgreich am Distanzlernen teilzunehmen“, sagt sie. „Lernbegleitung Online“ setzt bei den Herausforderungen durch die Pandemie an und unterstützt während des Halbgruppenunterrichts, in Quarantänephasen und während der Ferien dabei, Lerninhalte zu vermitteln.

Der Gedanken der nachhaltigen Entwicklung soll in der Schülerschaft durch das Projekt „So geht Zukunft“ mit Blick aufs Berufsleben gefördert werden. „Mit den verschiedenen Bausteinen unterstützen wir Jugendliche auf einem eigenverantwortlichen Weg in eine nachhaltige, grüner werdende Arbeitswelt“, sagt Arne Dunker, geschäftsführender Vorstand der Deutschen Klimastiftung in Bremerhaven. Besonders wertvoll für die Berufswahl sei der Austausch der jungen Menschen untereinander und mit Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen.

Die fünf weiteren geförderten Projekte: „Schlaue Ferien mit climb“, ein Projekt zur beruflichen Orientierung und des Wirtschaftsunterrichts des Instituts für Ökonomische Bildung, der Elternworkshop “Ganz schön stark„ des Instituts für Gesundheitsförderung und Pädagogische Psychologie, die Careleaver-Offensive von SOS-Kinderdorf Bremen und die Initiative “Azubi Colabo“ zur Sicherung der Ausbildungsqualität in der Krise der Joke Event AG.

Zur Sache

Die Schütting-Stiftung

Die Stiftung ist in der Folge des Zusammenschlusses der Handelskammer Bremen und der früheren IHK Bremerhaven zur Handelskammer Bremen im Jahr 2016 entstanden. Sie verfolgt das Ziel, Bildung, Wissenschaft und Forschung im Land Bremen im Rahmen des gesetzlich festgelegten Aufgabenspektrums der Kammern zu fördern.