Carl-Ludwig Dörwald kann viel über das berichten, was die Rotarier in Bremen und umzu für das Gemeinwesen tun. Seit Juli 2018 ist der Diplom-Volkswirt, der in Ottersberg lebt und dem Rotary-Club Bremen angehört, oberster Rotarier des Distrikts 1850, der von Rotenburg bis Aurich und von Bremerhaven bis Bentheim reicht. Der District-Govenor hat mehr als 3300 Mitglieder unter sich und nimmt viele Aufgaben wahr.

Es gibt laut Dörwald viele Clubveranstaltungen und -aktionen und auch viele auf der Distriktebene. Außerdem beteiligen sich die genannten Organisationen auf Bundes- oder Europaebene sowie weltweit an Aktionen, mit denen Kulturereignisse und Hilfsaktionen im sozialen Bereich initiiert oder dank ihrer Unterstützung umgesetzt werden können. Da werde oft Geld in den eigenen Reihen, aber auch bei öffentlichen Veranstaltungen gesammelt, sagt Carl-Ludwig Dörwald. Darüber hinaus gebe es Projekte, für die sich einzelne Mitglieder in ihren jeweiligen Klubs stark engagierten, damit diese dann Kraft und Geld investierten, wo sie es für sinnvoll halten.

Derzeit gibt es in Bremen mehrere Rotary-Clubs. Die persönliche Eignung und berufliche Aufgabe sind Kriterien für die Aufnahme. Insofern können die Strukturen der Rotarier mit denen der Lions verglichen werden, die ebenfalls mögliche Mitglieder direkt ansprechen und keine aufgrund von Bewerbungen aussuchen.

Der Rotary-Club Bremen wurde bereits am 27. November 1931 vom RC Berlin gegründet. Die sogenannte Charter war dann am 11. April im Jahr darauf, zählt Carl-Ludwig Dörwald weiter ihm wichtige Daten auf. Die sogenannte Charterfeier wurde am 21. Mai 1932 im Schütting ausgerichtet, dem Sitz der Handelskammer.

Ein gern in Bremen unterstütztes Projekt wird schon seit zehn Jahren aufrecht erhalten, wie Axel Schuller vom Rotary-Club Bremen-Bürgerpark bestätigt. Es heißt „Lesen lernen – Leben lernen“.

„Der Erfolg ist ungebrochen“, sagt Carl-Ludwig Dörwald und erinnert an die jüngste Buchübergabe. Angehörige der Bremer Rotary-Clubs überreichten den Grundschulen „Melanchthonstraße“ und „Am Pulverberg“ ein Buch für jedes Kind, das altersgemäß ausgewählt und in Klassenstärke ausgegeben worden ist. „In beiden Schulen wurden wir sehr herzlich und mit einem kleinen Kulturprogramm empfangen“, freut sich der amtierende District-Govenor.

Bücher für Grundschüler

500.000 Bücher haben Rotary-Clubs bisher an Grundschüler verschenkt, bilanziert Carl-Ludwig Dörwald. Der Initiator dieses Leseförderprojekts, der frühere Govenor Helmut Falter, schätzt, dass in den nächsten fünf Jahren die Millionen-Schallmauer erreicht wird. „Das Ziel von Rotary ist nicht das Verschenken von Büchern, sondern einen Beitrag zur Verbesserung der Lesekompetenz der Schüler zu leisten“, betont Carl-Ludwig Dörwald. Dies wird nach Aussage des 1958 in Herford geborenen Diplom-Volkswirtes durch eine intensive Beschäftigung der Schüler mit den Lehrmaterialien erreicht. Die Arbeitsblätter bieten den Lehrerinnen und Lehrern ein Angebot für die eigene Unterrichtsgestaltung, um die richtigen didaktisch-methodischen Entscheidungen zu treffen.

Die Eigeninitiative der Schüler möchten die Rotarier über das Lesen fördern. „Die Auseinandersetzung mit dem Buch in der Schule macht den Kindern Spaß, ermöglicht vielfältige Erlebnisse, baut Gefühle und kognitives Verstehen auf“, sind sich die Rotarier sicher. „Dies bringt den Schülerinnen und Schülern neben einer Leistungsverbesserung auch emotionalen und sozialen Gewinn.“

Ein Rotary-Projekt, das den Mitgliedern sehr am Herzen liegt, ist der Jugendaustausch. Es ist nach eigenen Angaben das weltweit größte nicht-kommerzielle Austauschprogramm. Seit 2010 seien schon 616 Mädchen und Jungen von hier aus ins Ausland gereist, heißt es, hätten in den ausgewählten Orten in Familien gelebt und dort die jeweilige Landessprache gelernt. Der Austausch läuft zeitlich parallel auch andersherum: Jugendliche aus anderen Ländern kommen nach Deutschland. „Wir bringen sie gern in Nicht-Rotarier-Familien unter“, berichtet der Ottersberger. „Und weil auch hier Kinder aufgenommen werden, bleibt kein Bett leer.“

Die Rotarier pflegen nicht zuletzt ein abwechslungsreiches Vereinsleben, bei dem sich die Mitglieder untereinander besser kennenlernen und über vorhandene und neue Projekte ihres hiesigen Clubs und über die von anderen sprechen, erzählt Carl-Ludwig Dörwald. Das jüngste Treffen war in der Unionbrauerei.

Weitere Informationen

Nähere Informationen über den Rotary-Club Bremen sind im Internet unter der Adresse www.bremen.rotary.de zu finden.

Es gibt übrigens auch eine Jugendorganisation der internationalen Rotary-Bewegung: Bei „Rotaract“ treffen sich Menschen zwischen 18 und 30 Jahren, die das gemeinsame Motto „Lernen – Helfen – Feiern“ verbindet und die sich ehrenamtlich für soziale Projekte engagieren. Mehr unter www.rotaract.de.