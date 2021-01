Das Ortsschild von Bremen im US-Bundesstaat Georgia. (Jonas Kako)

Die Vereinigten Staaten von Amerika sind, außerhalb der Europäischen Union, der wichtigste Handelspartner des Landes Bremens. Knapp 14 Prozent des gesamten Außenhandels des Stadtstaats entfällt auf die USA, auf Platz zwei folgt China mit einem Anteil von knapp sieben Prozent. Einen Mammutanteil macht dabei die Automobilbranche aus: Mehr als drei Viertel der Ein- und Ausfuhren sind diesem Segment zuzurechnen.

Doch nicht nur wirtschaftlich pflegt und pflegte Bremen eine enge Beziehung zu den USA. Nach dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg war Bremen im Jahr 1783 weltweit eine der ersten Regionen, die die USA als Staat anerkannten. Auf Veranlassung des damaligen Präsidenten George Washington eröffnete im Jahr 1794 ein Konsulat in der Hansestadt – eines der ersten US-amerikanischen Vertretungen auf dem europäischen Kontinent. 2003 wurde das Konsulat am Präsident-Kennedy-Platz geschlossen, auch die Konsularagentur der USA am Bremer Flughafen gibt es nicht mehr.

Bremen eröffnete Anfang des 19. Jahrhunderts unter anderem Konsulate in New York (1815), Baltimore (1821), Philadelphia (1827) und Boston (1827). Fortan entwickelte sich die Hansestadt zu einem wichtigen Handelspartner für die USA. Und nachdem die Alliierten 1945 Nazi-Deutschland besiegten, wählten die USA auf der Suche nach einem Hafen Bremen und Bremerhaven als Enklave innerhalb der britischen Besatzungszone aus, um den Nachschub für die US-Soldaten zu sichern.

Über Bremen in die USA

Zuvor waren bis in die 1930er-Jahre insgesamt mehr als sieben Millionen Menschen über die bremischen Häfen in die USA ausgewandert. Diese Zahlen der Auswanderungswelle nach Amerika zum Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden seither nicht mehr erreicht: Im Jahr 2019 haben 247 Menschen Bremen in Richtung USA verlassen, 286 Menschen zogen dagegen in umgekehrter Richtung um.

Viele Amerikaner kommen als Touristen ins Bundesland Bremen: In den vergangenen fünf Jahren verzeichnete die Hansestadt jährlich mehr als 10.000 Besucher aus den USA. Eine Ausnahme bildet da das Corona-Jahr 2020: Von Januar bis Oktober wurden 2715 Gäste-Ankünfte verzeichnet – im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das ein Rückgang von fast 79 Prozent. Wie viele Bremer jährlich in die USA reisen, wird nicht erfasst.

Die in Bremen-Nord ansässige Jacobs University wurde im Jahr 1999 mit amerikanischer Unterstützung durch die Rice University aus Houston (Texas) gegründet. Dazu pflegen auch die anderen Hochschulen des Landes Bremen im Bereich Forschung und Lehre enge Kontakte zu Partnerhochschulen in den USA.

Mit dem Deutsch-Amerikanischen Klub Bremen gibt es im Stadtstaat zudem einen eingetragenen Verein, in dem sich zurzeit 124 Mitglieder organisieren. Präsident Neil van Siclen, der in Boston geboren wurde und seit 30 Jahren in Bremen lebt, spricht deshalb von einer langen und traditionsreichen Verbindung: „Die transatlantische Beziehung zwischen Bremen und den Vereinigten Staaten von Amerika ist von enormer Bedeutung. Sie ist eine wichtige Konstante und eine Bereicherung für beide Partner.“

Dazu seien die USA eines der wichtigsten Länder für Bremer Direktinvestitionen. „Konzerne wie zum Beispiel Mercedes, Abat, OHB und BLG unterhalten zusätzlich Standorte in den USA. Mit über 30 US-amerikanischen Unternehmen ist Bremen ein attraktives Ziel für weitere Firmen aus den Vereinigten Staaten“, sagt van Siclen. Dazu hätten amerikanische Zulieferfirmen für die Kfz-Industrie ebenso wie High-Tech-Unternehmen wie Bruker Daltronic oder Thermo Fischer Scientific ihren Sitz in Bremen.