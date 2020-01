Ursula Schnell (links) und Martina Koepsel von der Herzenswunschambulanz. (Trauerland)

Hinter vielen Vereinsgründungen steht ein Mensch, der eine gute Idee hat. Und die mündet dann vielleicht in einen Verein, weil andere Menschen genau diese Idee gut finden und mit eigenem Engagement unterstützen wollen. So oder so ähnlich ist es bei der Herzenswunschambulanz und dem inzwischen vielerorts bekannten Verein Trauerland gewesen.

Die Trauerland-Ideengeberin und hauptamtliche Geschäftsführerin Beate Alefeld-Gerges erinnert sich noch gut an ihre persönlichen Beweggründe, sich mit dem Leid von Kindern zu beschäftigen, die nahe Vertraute verloren haben. Alefeld-Gerges verlor ihre Zwillingsschwester, als beide Frauen 31 Jahre alt waren.

Die junge Frau wurde damals ermordet. 30 Jahre ist das inzwischen her. Doch noch immer hole sie der Schmerz ein, sagt die Trauerland-Chefin, und es gebe viele Stunden und Tage, in denen sie die Familienkatastrophe einhole und quäle. Inzwischen habe sie aus dem Schmerz heraus jedoch eine besondere Kraft entwickelt, ist sie sich sicher.

Der vor 20 Jahren gegründete Verein bemüht sich um einen sehr persönlichen Umgang nach dem Tod von Angehörigen, ganz besonders bei Kindern, deren Eltern oder Geschwister gestorben sind. Damit umzugehen sei sehr schwer, sagt die Bremerin. Nach ihren Erlebnissen habe sie sich geschworen, diese so gut wie möglich zu verarbeiten. Und sie fand andere, die oft ähnliche Verluste erlitten hatten. Zunächst ging es Alefeld-Gerges um Kinder und Jugendliche, die Mutter oder Vater früh verloren haben.

Doch sie lernte auch Eltern kennen, die sich in ihrem Schmerz nach dem Tod ihrer Kinder allein fühlten. Sie alle suchen heute im Trauerland jemanden zum Reden. Als der Verein größer wurde, kamen hauptamtliche Frauen und Männer aus sozialen Berufen hinzu. Mittlerweile gibt es nach Angaben der Geschäftsführerin 20 ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie gut 120 Menschen, die einen Teil ihrer freien Zeit im Trauerland verbringen.

Viele Kinder, sagt Alefeld-Gerges, kämen mit ihren Eltern in den geschützten Raum. Aber es gebe auch junge Menschen, denen der erste Kontakt schwer falle. „Sie brauchen einfach mehr Zeit als andere und kommen später zu uns“, sagt die Vereinsgründerin. Der Hauptsitz der Einrichtung ist seit mehreren Jahren ein Gebäude in der Schwachhauser Heerstraße. Dort gibt es acht Gruppen, die nach Alter eingeteilt sind. Zwölfjährige haben nach Alefeld-Gerges Erfahrung andere Umgangsweisen mit den Verlusten als etwa 16- oder 18-Jährige.

Deshalb gebe es die verschiedenen Möglichkeiten. Die Kinder könnten auch malen, spielen oder einfach nur da sitzen, sich untereinander unterhalten, wenn ihnen danach sei. „Wir schreiben nichts vor und gehen auf die Wünsche der einzelnen ein“, sagt die Vereinsgründerin. Eine ähnliche Geschichte zur Vereinsgründung hat auch Martina Koepsel zu erzählen. Ihre Herzenswunschambulanz ist zwar derzeit noch um einiges kleiner als Trauerland, aber auch hier haben sich schnell einige Ehrenamtliche gefunden, die sich von Koepsels Idee haben anstecken lassen. Die Ideengeberin hat sich etwa über ein Zusatzstudium im Palliativ-Care-Bereich weiterqualifiziert.

Die Herzenswunschambulanz kümmert sich vielfach um ältere Menschen in schweren Situationen. Der Verein unterstützt zum Beispiel beim Schreiben eines Briefes, beim Gang in den eigenen Garten oder ermöglicht Todkranken noch einmal einen Flug. Es kann auch die junge Mutter sein, die mit ihren Angehörigen noch gar nicht über ihren bevorstehenden Tod gesprochen hat, und die dabei Unterstützung vom Verein in Anspruch nehmen möchte.

Unterstützer sind immer willkommen

Viel Geld zu verteilen hat die Gruppe um Koepsel mit ihren Mitgliedern im Alter zwischen Anfang 20 Jahren bis ins Rentenalter bislang nicht. Deshalb sind auch weitere Unterstützer willkommen. Für das Team der Herzenswunschambulanz ist der Paritätische Wohlfahrtsverband die Dachorganisation. Inhaltlich arbeitet die Herzenswunschambulanz aber unabhängig und autonom.

Das ist dem Team sehr wichtig. Wie ein Verein sich entwickeln kann, zeigt das Beispiel Trauerland. Dieser Verein hat in den vergangenen Jahren mehrfach Geld und Anerkennung von bundesweit tätigen Stiftungen bekommen. Ob das Miteinander und Füreinander überhaupt solche Dimensionen erreichen soll, hängt in jedem Fall von den Gründern sowie den mit ihnen Aktiven ab.

Weitere Informationen

Der Verein Trauerland sucht ehrenamtlich Mitarbeitende für die Begleitung trauernder Kinder und Jugendlicher, unter anderem für die Trauerbegleitung in den Kinder- und Jugendgruppen. Näheres unter Telefon 696 67 20 oder per E-Mail an info@trauerland.org. Auch die Herzenswunschambulanz freut sich über neue ehrenamtlich aktive Mitglieder. Wer Kontakt aufnehmen möchte, kann das unter Telefon 69 59 84 37 oder per E-Mail an kontakt@herzenswunschambulanz.de.