Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) begrüßte Elke Büdenbender beim Bürgermahl in der Oberen Rathaushalle. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Leise Stimmen bestimmen für Elke Büdenbender die Gesellschaft. „Wir leben in einer lauten Zeit“, sagt die Richterin und Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. „Populisten übertönen die leisen Stimmen, die der Tatkräftigen und Besonnenen.“ Die Besonnenen, das seien die, die sich in Vereinen und Organisationen engagierten, die ihre Nachbarn und Familien unterstützten, die anpackten, während andere nur Hass verbreiteten. „Wir sollten öfter auf diese Menschen schauen“, fordert Büdenbender. „Ohne sie wäre unsere Gesellschaft nicht lebendig.“

Büdenbender ist am Montagabend als Festrednerin des 17. Bürgermahls der Wilhelm-Kaisen-Bürgerhilfe (WKB) nach Bremen gekommen. Mit ihren Worten würdigt sie die knapp 200 Gäste, die in der Oberen Rathaushalle versammelt sind. Mit einem traditionell einfach gehaltenen Gericht – in diesem Jahr vom Weserpark Bremen spendiert – dankt die WKB ihren Ehrenamtlichen und Unterstützern aus Wirtschaft, Politik und Kultur. Erstmals begrüßt in diesem Jahr Bürgerschaftspräsident Frank Imhoff als neuer Vorsitzender der WKB zusammen mit Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) die Gäste.

In diesem Jahr würdigt die WKB besonders den Einsatz von Christine Könsen, Monika Kunze und Otto A. Schwimmbeck: Könsen und Konze sind seit vielen Jahren als Bremer Gästeführerinnen tätig und erhalten die Würdigung stellvertretend für alle Kolleginnen und Kollegen, die auf ihren Führungen auch stets auf das Bremer Loch hinweisen. Schwimmbeck hingegen hat sich für die Reparatur und Instandsetzung des Bremer Lochs verdient gemacht. Mit den dort eingeworfenen Münzen und anderen Spenden werden nach Angaben der WKB über Organisationen wie der Arbeiterwohlfahrt, der Caritas, dem DRK, der Inneren Mission, der Jüdischen Gemeinde und dem Paritätischen Wohlfahrtverband direkt an Bedürftige und Notleidende in Bremen weitergeleitet.

Genau diesen Menschen, sagt Büdenbender, schenken Ehrenamtliche ein Gefühl der Zugehörigkeit. „Sie scheuen keine Mühen, für andere einzustehen.“ Das sei der Kern unserer Gesellschaft, um so Teilhabe zu ermöglichen, Menschen trotz unterschiedlicher Wurzeln die gleichen Chancen zu geben und damit Demokratie zu leben. All das bildet für sie der Schlüssel des Ehrenamts. Teilhabe konkret zu fördern, war auch am Montagabend das Ziel. Die während dem klassischen Menü aus Kükenragout und Roter Grütze gesammelten Tischspenden in Höhe von 47 169 Euro kommen drei ausgewählten Projekte für Teilhabe und Integration zugute: dem Gesundheits- und Bewegungsprogramm „Gesundheitsziel Schmerzfrei“ des Paritätischen, dem Kinderhaus „Baumhöhle“ des DRK-Landesverbandes sowie dem Projekt Bremer Stadtmigranten der Arbeiterwohlfahrt.

Kleine Projekte und das Engagement im direkten Umfeld, sagt Elke Büdenbender im Anschluss an das Bürgermahl, seien der einfachste Zugang für jeden Menschen, sein Umfeld zu gestalten. „Jeder Mensch will nicht nur gesehen und unterstützt werden, jeder Mensch hat auch das Bedürfnis, mitzugestalten“, sagt sie. Das sei mit Stadtteilprojekten im direkten Umfeld erlebbar. „Wer einem Menschen auf die Beine hilft oder mit Nachhilfe einem Kind zum Erfolg verhilft, der erzeugt gute Nachbarschaft.“ Denn, sagt Büdenbender, so lernten auch Kinder und Jugendliche, was Einsatz bewirken könne – nicht nur im nahen Umfeld. „Im Kleinen zeigt sich, was im Großen auch gelingen kann.“ Das gilt für die aktuell beurlaubte Verwaltungsrichterin auch beim großen Thema Integration: „Sie funktioniert dann, wenn wir einander zuhören und uns mit Respekt begegnen.“

Dass es ums Ehrenamt schlecht bestellt ist, glaubt Büdenbender nicht. „Ich bin verblüfft, was Menschen neben all dem Anderen noch schaffen.“ Es passiere viel jenseits von klassischen organisierten Strukturen wie Parteien und Vereinen. Immer mehr Menschen schließen sich aus ihrer Sicht zu informellen Gruppen zusammen, um sich für ein bestimmtes Thema einzusetzen. „Das finde ich bemerkenswert, weil es viele Kräfte freisetzt.“ Allerdings wünscht sie sich, dass die Menschen Vereine nicht aus den Augen verlieren: Dort sei das Leitprinzip, sich mit vielen unterschiedlichen Menschen für ein Ziel einzusetzen und damit gemeinsam an Kompromissen zu arbeiten.

Um sich als Ehefrau des Bundespräsidenten für die Menschen einzusetzen, sagt Büdenbender, will sie vor allem zuhören, will wissen, was die Menschen umtreibt – auch die leisen Stimmen. Dafür besucht sie Veranstaltungen wie das Bürgermahl, auch in Berlin laden sie und ihr Mann Bürgerinnen und Bürger zu einer Kaffeetafel ein. „Ich möchte aufgreifen, was die Menschen bewegt.“