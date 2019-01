Die Neujahrsansprache von Carsten Sieling trug den Titel "Gemeinsam für eine starke und lebendige Demokratie". (Christina Kuhaupt)

Das tödliche Attentat auf Danzigs Bürgermeister Pawel Adamowicz am vergangenen Sonntag bewegt die Menschen in Bremen, der Partnerstadt. Das hat der Neujahrsempfang des Senats am Mittwoch deutlich gemacht. Regierungschef Carsten Sieling (SPD) würdigte Adamowicz als einen Mann, der für ein liberales und weltoffenes Polen, für ein Europa der Völkerverständigung, für eine offene und tolerante Gesellschaft gestanden habe. Der 53-Jährige sei ein aufrichtiger Politiker, ein engagierter Demokrat gewesen.

Überhaupt Demokratie: Sieling stellte ihre Bedeutung in den Mittelpunkt seiner Neujahrsansprache. Er machte ohne Umschweife klar, weshalb sie so wichtig sei und sie stark bleiben müsse: „Überall in Europa erhalten rechte und rechtsextreme Parteien Zulauf, indem sie sich offen gegen eine freie und pluralistische Gesellschaft stellen und unverhohlen gegen Andersdenkende und Fremde Stimmung machen.“ Gewalt sei niemals zu akzeptieren oder zu tolerieren und dürfe kein Mittel der politischen Auseinandersetzung sein. „Gegen niemanden und gegen keine Meinung“, setzte er nach und erhielt von den 450 Gästen aus allen gesellschaftlichen Bereichen des Landes in der Oberen Rathaushalle Zwischenapplaus.

Carsten Sieling verdichtete alles in einer Frage: „In welcher Gesellschaft wollen wir leben?“ Antwort: Der Sozialstaat der Zukunft müsse Sicherheiten und Chancen bieten und müsse neue Antworten auf neue Herausforderungen finden. Dabei nahm der SPD-Politiker die Wirtschaft ins Visier. „Wir brauchen ein noch engeres Bündnis zwischen Markt und Staat“, forderte er. Der Markt sei gut darin, Reichtum zu erschaffen, aber nicht gut darin, ihn zu verteilen. Er, der Markt, ermutige bestimmte Tugenden, aber andere unterhöhle er. Und er führe zu sozialen Folgen, die katastrophal sein könnten. „Moralisch und politisch inakzeptabel ist das Schwinden von Verantwortung und Mäßigung“, sagte Sieling.

Der Regierungschef forderte dazu auf, sich einzumischen, sich einzubringen, sich für das Gemeinwesen zu engagieren. „Eine starke Demokratie gibt Raum für eine offene Gesellschaft, in der sich gut und friedlich leben lässt, in der man erfolgreich wirtschaften und arbeiten kann und in der man zusammenhält und aufeinander Acht gibt“, fasste Sieling zusammen und verband das mit dem Aufruf, am 26. Mai zur Bürgerschaftswahl und zur Europawahl zu gehen.

Bei der Bürgerschaftswahl im Jahr 2015 lag die Wahlbeteiligung laut amtlichen Endergebnis bei 50,2 Prozent. Ein Ergebnis, das ihn nicht zufriedenstelle. „Die Wahlbeteiligung ist in der Vergangenheit in Bremen und Bremerhaven zurückgegangen. Das müssen wir ändern“, richtete Sieling den Appell an die Gäste, die er als Multiplikatoren für den Gang zur Wahlurne ansieht.