Knapp 2200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bei der BSAG beschäftigt. (Christina Kuhaupt)

Im Moment arbeite ich in der Malerei in der Werkstatt als stellvertretende Gruppenleiterin. Meine Aufgabe ist die Beschilderung von Haltestellen und Fahrzeugen. Ich bekomme die Layouts, erstelle dann aus den Folien die Piktogramme. Das sind zum Beispiel aktuell die Hinweise, dass man in Bussen vorne nicht einsteigen darf, ansonsten aber auch alle Aufkleber für die neuen Straßenbahnen und Busse. Viel zu tun haben wir auch, wenn sich Linienverläufe ändern, denn es müssen alle Haltestellen und Haltestellenschilder neu ausgestattet werden.

Yvonne Otten erstellt für die BSAG Schilder-Folien für Haltestellen, Busse und Bahnen. (Christina Kuhaupt)

Nein. Zwischendurch während meiner beiden Schwangerschaften habe ich in der Poststelle, im Planbüro und im Fundbüro gearbeitet. Und nach meiner Ausbildung, die ich 1998 begonnen hatte, war erst einmal keine Stelle in der Werkstatt frei. Also habe ich die Fahrschule absolviert und bin dann als Straßenbahnfahrerin die Linien 2, 3 und 10 gefahren. Das kannte ich von meinem Vater, der war auch früher Fahrer, später dann in der Leitstelle. Nach zehn Jahren im Fahrdienst kam dann ein Anruf: Willst Du zurück in die Werkstatt? Daran erinnere ich mich noch genau, ich hatte einen freien Tag und war gerade beim Einkaufen. Das Angebot habe ich dann angenommen, erst in Teilzeit und inzwischen arbeite ich wieder in Vollzeit.

Ja, das kann man so sagen. Schon meine Oma war Busfahrerin bei der BSAG, und gerade hat sich auch mein Sohn beworben. Für mich war schon als Kind klar, dass ich keinen Bürojob machen möchte, und durch meinen Vater und meine Oma habe ich natürlich viel vom Fahrdienst mitbekommen. Also habe ich mich informiert, was man für Ausbildungen bei der BSAG machen kann. Und Lackiererin hat mich am meisten interessiert. Ich fand Mathematik und Kunst schon als Schulfächer gut. An meinem aktuellen Job mag ich, dass ich Abwechslung habe. Mal arbeite ich am PC, mal in der Werkstatt oder draußen an den Haltestellen.

Ich gucke mich natürlich in den Fahrzeugen anders um als die anderen Fahrgäste. Und dabei entdecke ich schon mal ein Schild, das nicht ganz korrekt angebracht ist. Manchmal passiert es auch, dass mich Freunde informieren, wenn irgendwo mal eine Bahn oder ein Bus Verspätung haben. Für die bin ich halt ,die BSAG'.

Die Zeit im Mai 2009 beim Kirchentag. Damals war ich Fahrerin, und die Stadt war voller Menschen, die mit Bussen und Bahnen zu den Veranstaltungen wollten. Trotz der Fülle waren alle bester Laune, manchmal wurde sogar in meiner Bahn gesungen. Teilweise musste man sich mit Händen und Füßen verständigen, aber alle Leute waren wahnsinnig nett.

Zur Person

Yvonne Otten (38) arbeitet seit 22 Jahren bei der BSAG. 1998 begann sie ihre Ausbildung zur Industrielackiererin, inzwischen ist die Bremerin in der Werkstatt unter anderem für die Beschilderung der Haltestellen zuständig.