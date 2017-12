Jahresausblick Interview mit Bürgermeister Carsten Sieling (Frank Thomas Koch)

„Viel zu oft haben uns auch in den vergangenen Monaten wieder Nachrichten von Terror und Krieg, von Flucht und Vertreibung, von Nationalismus und Fremdenhass erreicht.“ Das sagt Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) in seiner Weihnachtsansprache, die an diesem Sonntag um 18 Uhr in Funk und Fernsehen ausgestrahlt und auf weser-kurier.de/bremen zu lesen sein wird.

„Weil das so ist, müssen wir alle, müssen Staat und Bürgerinnen und Bürger wachsam bleiben und sich weiterhin für eine offene, menschenfreundliche und lebenswerte Gesellschaft einsetzen“, betont der Präsident des Senats der Freien Hansestadt Bremen, „für die Würde des Menschen, die Freiheit des Einzelnen und den Respekt anderen gegenüber.“ Er ruft dazu auf, sich für Frieden und Menschlichkeit einzusetzen.

"Wir müssen uns vor niemandem verstecken."

Die Menschen in vielen anderen Ländern sehnten sich nach Grundrechten, die sie wie die Luft zum Atmen bräuchten, so der Bürgermeister, nach Stabilität, Wohlstand und Frieden. „Wir alle können uns glücklich schätzen, in einer demokratischen Gesellschaft zu leben, deren Grundgesetz die Würde des Menschen unantastbar macht.“

Bremen und Bremerhaven seien zwei lebens- und liebenswerte Städte, zwei Städte mit Herausforderungen und zugleich großem Potenzial. „Unser Bundesland ist zwar klein, wir müssen uns aber vor niemandem verstecken! Gerade in diesem Jahr ist beispielsweise unsere Wirtschaft stärker gewachsen als die jedes anderen Bundeslandes“, sagt der Präsident des Senats. Im Jahr 2017 seien im Land Bremen so viele Arbeitsplätze entstanden wie seit Langem nicht mehr.

Es gebe aber auch weiterhin viel zu tun in den beiden Städten Bremen und Bremerhaven: „Viel zu tun, um unsere Kindergärten und Schulen weiter zu stärken“, so Sieling, „viel zu tun, um die Wirtschaft unseres Landes zu stärken und Arbeitsplätze zu schaffen, viel zu tun, um neue Wohnungen zu bauen, für alle zu sorgen und den Bürgerservice noch besser zu machen.“

