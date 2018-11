Seit der Bürgerschaftswahl 2015 ist Anja Stahmann Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport. (Frank Thomas Koch)

Frau Stahmann, haben Sie sich Gedanken darüber gemacht, wie Sie einmal leben und wohnen wollen, wenn Sie älter und nicht mehr so mobil sind, wenn es irgendwann einmal bestimmte Einschränkungen gibt?

Anja Stahmann: Ich denke sicher so, wie die meisten Menschen: Ich möchte so lange zu Hause wohnen bleiben, wie das möglich ist. Allerdings wohne ich in einem Altbremer Haus mit engem Treppenhaus und ohne Fahrstuhl. Von Pflegeeinrichtungen höre ich immer wieder, dass sich Menschen viel zu spät mit dem Thema auseinandersetzen, wie sie im Alter leben wollen. Ab 50, denke ich, sollte man schon einmal darüber nachdenken: Ob man sich vorstellen kann, noch einmal umzuziehen, etwa in eine Wohngemeinschaft. Ob man sein Haus oder die Wohnung umbaut, wenn man Eigentümerin ist. Ob später auch eine Pflegeeinrichtung, ein Apartment mit Servicewohnen oder andere Angebote infrage kommen. Für mich hat Selbstständigkeit einen hohen Wert. Das sind keine leichten Entscheidungen: Vor allem auch seine persönlichen Dinge zusammenzuräumen, das macht vielen älteren Menschen zu schaffen.

Der Altersdurchschnitt in Deutschland wird sich in den kommenden Jahren deutlich nach oben verschieben, es wird mehr ältere als junge Menschen geben. Was heißt das für Bremen – wie wird sich die Stadt verändern?

Auch in Bremen wird die Gesamtbevölkerung älter werden. Ein Faktor für das Durchschnittsalter wird sicherlich auch sein, wie die Bundesrepublik das Thema Zuwanderung gestalten möchte. Es kommen ja meist jüngere Menschen. Aber unabhängig davon: Wir werden eine wachsende Zahl von Menschen über 65 Jahre haben – und auch der Anteil der über 80-Jährigen steigt deutlich an. Das heißt vor allem auch, dass bei dieser Gruppe das Thema Pflegebedürftigkeit in den Mittelpunkt rückt.

Wie muss sich Bremen darauf vorbereiten?

Wir müssen die Quartiere so gestalten, dass Pflege für jeden erreichbar und bezahlbar ist. Und eine der größten Herausforderungen ist, dass wir genug Pflegekräfte haben. Wir brauchen kurze Wege in den Stadtteilen, die Pflegestützpunkte und andere Beratungsstellen. In Bremen gibt es jetzt schon ein gutes Netzwerk mit solchen Angeboten für ältere Menschen, es gibt in allen Stadtteilen entsprechende Wohneinrichtungen. Das Angebot ist gut und vielfältig, aber angesichts der Entwicklung muss es entsprechend ausgebaut werden.

Was heißt das konkret, was fehlt?

Da geht es einmal um das Wohnen: 75 Prozent der Pflegebedürftigen leben heute in eigenem Wohnraum. Wohnungen müssen also barrierefrei und barrierearm umgestaltet werden. Servicewohnen spielt ebenfalls eine herausragende Rolle. Zu diesem Thema sind wir mit den Wohnungsbaugesellschaften Gewoba und Brebau in ständigen Gesprächen. Ein sehr gutes Beispiel sind auch die Stiftungsdörfer der Bremer Heimstiftung: Rund um die Wohnapartments finden sich Dienstleistungsangebote für ältere Menschen. Ziel muss immer sein, dass ältere, beeinträchtigte und behinderte Menschen möglichst eigenständig in ihren Wohnungen leben können. Und wenn ein Umzug wegen Pflegebedürftigkeit ansteht, muss man ein Angebot finden können, wo jeder seine Individualität und Würde wahren kann.

Gerade im hohen Alter ist der Umzug in eine stationäre Pflegeeinrichtung ein Thema. In einzelnen Einrichtungen gab es aber immer wieder Aufnahmestopps. Gibt es zu wenige Plätze angesichts der künftigen Entwicklung?

Als ich das Amt der Sozialsenatorin 2011 übernommen habe, gab es in Bremen noch 800 bis 1000 freie Plätze in Einrichtungen. Der Leerstand hat deutlich abgenommen und einige Einrichtungen sind so stark nachgefragt, dass kurzfristig gar keine Plätze mehr frei sind. Für die Betroffenen ist das natürlich keine schöne Situation.

Hat die Stadt die Möglichkeit, Einfluss darauf zu nehmen?

Bremen betreibt keine städtischen Einrichtungen mehr, das liegt in der Hand von gemeinnützigen und privaten Trägern. Insofern hat die Politik keinen direkten Einfluss oder Eingriffsmöglichkeiten. Der Senat hat sich in den 1950er-Jahren dazu entschieden, die städtischen Altersheime in die Bremer Heimstiftung zu übergeben. Das war eine weise Entscheidung, wenn man jetzt sieht, dass zum Beispiel in Hamburg alle ehemals städtischen Einrichtungen an einen Hedgefonds gegangen sind. Mit der Folge, dass man dort Entwicklungen wie auf dem Wohnungsmarkt hat, wo Finanzinvestoren einsteigen und hohe Renditen versprechen. Auch in Bremen gibt es Einrichtungsträger, in denen solche Fonds Geld investieren – zwar in einer anderen Größenordnung. Aber das ist eine Entwicklung, die wir sehr kritisch begleiten.

Der Mangel an Pflegekräften ist das andere große Thema: Die Qualität der Pflege und damit die Würde der Pflegebedürftigen hängt ganz deutlich daran. Wird es überhaupt genug qualifizierte Pflegekräfte für die wachsende Zahl älterer Menschen geben?

Das ist die größte Herausforderung. Vor acht Jahren haben wir angefangen, die Zahl der Ausbildungsplätze in der Altenpflege zu erhöhen. 2010 sind wir mit 50 Plätzen gestartet, inzwischen haben wir 250 Plätze pro Jahr. Wir werben außerdem dafür, den Quereinstieg zu verbessern, und wir haben die Pflege-Initiative mit 27 Partnern gegründet. Wir nehmen auch zur Kenntnis, dass es Zuwanderung aus anderen Ländern in die Pflege gibt. Aber das hat Grenzen. Allein die Sprache ist ein limitierender Faktor: Es reicht nicht aus, sich in den Techniken der Altenpflege auszukennen, man muss auch mit älteren Menschen kommunizieren können. Fakt ist: Wir müssen stärker auf die Qualifizierung der hier lebenden Menschen setzen, auch der zugewanderten natürlich.

Es geht aber auch um die Bezahlung. Nach Angaben des Deutschen Pflegerats gibt es Lohnunterschiede zwischen der Kranken- und Altenpflege von 30 Prozent in ostdeutschen und rund 18 Prozent in westdeutschen Bundesländern. Ist damit der Pflegenotstand auch für die Zukunft nicht unausweichlich, wenn sich daran nichts ändert?

Der Beruf muss insgesamt attraktiver werden. Aber es gibt immer noch Widerstand von einigen Seiten gegen einen allgemein verbindlichen Tarifvertrag. Dabei ist es enorm wichtig, dass man bei einer Entscheidung für einen Beruf auch weiß, dass es eine angemessene und gute Bezahlung gibt. Einen Attraktivitätsschub verspreche ich mir auch davon, dass auf Bundesebene die Ausbildung für die drei Pflegeberufe – Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpflege – zusammengelegt werden zur generalistischen Pflegeausbildung. Und als Sozialressort versuchen wir bei den Arbeitgebern immer dafür zu werben, dass man Personal gewinnen kann, indem man Vollzeitverträge anbietet. Weil es dazu führt, dass Menschen später nicht in Altersarmut landen.

Mit zunehmendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit, an einer Demenz zu erkranken. Auch diese Zahl wird bei den Pflegebedürftigen zunehmen. Wie müssen sich Pflegeeinrichtungen darauf einstellen?

In Bremen leben bereits heute 11000 Menschen, die an einer Demenz erkrankt sind. Bei über 80-Jährigen nimmt das Krankheitsbild deutlich zu. Das heißt: In vielen Pflegeeinrichtungen gehört das inzwischen zum Alltag. Wir haben einige Einrichtungen, die sich schwerpunktmäßig oder ausschließlich um Bewohner mit Demenz kümmern. Aber wir müssen eine Vielfalt an Einrichtungen bewahren, wir brauchen also auch spezielle, integrierte Angebote mit einer Mischung an Bewohnerinnen und Bewohnern.

Eine Demenz verläuft in Stadien. Das heißt auch: Viele Erkrankte in frühen Stadien werden zu Hause betreut. Pflegende Angehörige sind eine wichtige Stütze im Pflegesystem, und sie entlasten auch den Staat – sie sind aber auch sehr belastet. Was wird für pflegende Angehörige getan?

Pflegende Angehörige sind oftmals sehr belastet, gerade wenn sie selber nicht mehr so jung sind. Und das ist sehr häufig der Fall. Manche wollen keine Unterstützung durch einen Pflegedienst annehmen, weil sie den Anspruch an sich selber haben, alles alleine zu schaffen. Wir müssen in Zukunft das Netzwerk von Angeboten für pflegende Angehörige weiter ausbauen. Und es geht auch um gesellschaftliche Anerkennung: Im Rahmen unseres Innovationsfonds haben wir ein Modellprojekt ausgeschrieben, in dem wir kulturelle Einrichtungen bitten, uns Ideen und Angebote für pflegende Angehörige zu schicken, damit sie einen Ausgleich im Alltag finden. Kultur, Tanz- oder Malkurse – das kann alles Mögliche sein. Über solche Projekte wollen wir pflegende Angehörige erreichen und entlasten.

Dazu gehört professionelle Unterstützung, etwa durch ambulante Pflegedienste. Es gibt aber auch Nachbarschaftshelfer. Wer sind diese Menschen – und wie unterstützen Sie sie?

In Bremen gibt es 4000 Nachbarschaftshelferinnen und -helfer. Das sind ganz normale Menschen aus den Quartieren, die sich gegen eine Aufwandsentschädigung um Nachbarn oder andere Menschen in ihren Vierteln kümmern. Sie unterstützen auf ganz unterschiedliche Weise im Alltag: Sie kommen und spielen Schach, erledigen Einkäufe, unterstützen bei der Hausarbeit, hören zu, lesen vor. Es handelt sich um kleinere Tätigkeiten, die nicht zu weiteren Dienstleistungen in Konkurrenz kommen sollen. Das ist eine Alltagsunterstützung – und es ist ein Mittel gegen Einsamkeit.

Einsam und allein im Alter bedeutet für eine soziale Stadtentwicklung auch, dass entsprechender und vor allem bezahlbarer Wohnraum da ist. Der fehlt jetzt schon. Es gibt nicht nur Bremer, die im Alter ihr Haus am Stadtrand verkaufen, um den Ruhestand in einer schicken Wohnung in einer Stadtvilla zu verbringen. Welche Konzepte existieren – und ist das Sozialressort in solche Konzepte überhaupt involviert?

Wir bauen ja nicht selbst, und wir stellen nicht die Regeln dafür auf. Aber wenn wir über Teilhabe sprechen, müssen wir uns als Fürsprecher auch für ältere Menschen verstehen. Wir gehen aktiv auf die Wohnungsbaugesellschaften zu. Wir wirken darauf hin: Investoren sollen nicht immer schön und teuer bauen. Wir brauchen auch Wohnungen, die für Rollatoren und Rollstühle geeignet sind. Der Behindertenbeauftragte ermittelt gerade mit einer Umfrage den genauen Bedarf. Wir brauchen bezahlbare Einraum- und Zweiraumwohnungen. Ich wünsche mir, dass die Wohnbaugesellschaften begreifen, dass das ein echter Markt ist.

Das Sozialressort ist auch Kontrollbehörde für die Pflegeheime, in letzter Zeit gab es einzelne Einrichtungen, die kurz vor der Schließung standen. Wie steht es um die Qualität in den Bremer Einrichtungen?

Das ist unterschiedlich und hängt sehr davon ab, wie gut eine Einrichtung mit Pflegekräften besetzt ist und wie die Einrichtungsleitung das Heim führt. Um eine sehr gute Qualität zu haben, müssen die Träger dafür sorgen, dass alle Arbeitsplätze besetzt sind und die Mitarbeitenden sich wohlfühlen, wertgeschätzt sind und daher auch langfristig bleiben. Die Wohn- und Betreuungsaufsicht in der Sozialbehörde wird von Angehörigen, Besuchern, Pflegekräften, Nachbarn oder Pflegebedürftigen angerufen, wenn sie in den Pflegeeinrichtungen etwas beobachtet haben, das sie beunruhigt. In der Mehrzahl haben wir in Bremen gute Einrichtungen. Es gab aber auch Missstände, die teilweise dramatisch waren und bei denen wir die Schließung angedroht haben. Es gilt, immer wieder genau hinzuschauen. Deshalb bin ich sehr dafür, dass sich Einrichtungen öffnen, etwa auch mit Veranstaltungen für ältere Menschen aus dem Stadtteil. Damit entstehen auch mehr Transparenz und Aufmerksamkeit.

Wie ist es um die Qualität der ambulanten Pflegedienste bestellt?

Die Wohn- und Betreuungsaufsicht hat jetzt erste Ansätze, auch in diesem Bereich aktiv zu werden, bisher gab es diesen gesetzlichen Auftrag nicht. Sie nehmen Beschwerden über ambulante Pflegedienste entgegen und helfen dabei, den richtigen Ansprechpartner zu finden, der sich dann kümmern kann. Dies kann eine Pflegekasse sein, ein Sozialdienst oder bei schwerwiegenden Problemen sogar die Polizei.

Die Fragen stellte Sabine Doll.

Zur Person

Anja Stahmann wurde am 30. Juni 1967 in Bremerhaven geboren. Von 2011 bis 2015 war die Grünen-Politikerin Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen. Seit der Bürgerschaftswahl 2015 ist sie Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport. Stahmann ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Bremen-Walle.