Wohin es die Hafenbar Golden City auch verschlägt, das Programm bleibt bunt und schrill wie gewohnt. (Frank Thomas Koch)

Wild, bunt und laut – in gewohnt schriller Show-Manier weihte das Golden City am vergangenen Sonnabend das Lankenauer Höft ein. Nach fünf Spielzeiten in der Waller „Bretterbude“, wie Initiatorin Frauke Wilhelm über den alten Standort sagt, ist die Crew nun vorübergehend im sicheren Hafen gelandet. Auf der Premieren-Bühne standen wie immer Ramon und Ramona. Special Guest des Abends war Tante Roro, die von längst vergangenen Zeiten am Pusdorfer Strand erzählte.

Das Höft-Spektakel beginnt mit einer Schiffsparade. Elf Kähne schippern vor der Halbinsel die Weser entlang und läuten die Spielzeit des Golden City mit lautstarkem Signalhorn ein. „Franzius“ führt den Korso an. Es ist das Lieblingsschiff von Edmund Petchulis, der das Schauspiel am Mikrofon moderiert. Der 73-Jährige verliest die Schiffsdaten, als gebe es eine Runde Quartett zu gewinnen: Bautyp, Jahr des Stapellaufs, Eigentümer – Petchulis hat alle Infos parat. Viele Jahre ist er selbst zur See gefahren, kam mit der „Hansa“ bis nach Honolulu und hat später bei der AG Weser auf der Werft gearbeitet.

Das ist alles Geschichte. Genau wie der Ort Lankenau, von dem heute nur noch die Landspitze, das sogenannte „Höft“, übrig ist. Der einst beliebte Ausflugsort an der Weser wurde mit dem Bau des Neustädter Hafens Anfang der 1960er-Jahre dem Erdboden gleichgemacht. Die Bewohner wurden zwangsenteignet. Diese Historie macht das Golden City am neuen Spielort zum Sommer-Programm.

Im alten Verwaltungsgebäude des ehemaligen Hafenamts steht die bekannte Besetzung auf der Bühne: Nomena Struß und Frauke Wilhelm alias Ramon und Ramona. Das schrille Paar spinnt eifrig Seemannsgarn um die Frage, warum das Golden City auf die andere Weserseite gezogen ist. „Es heißt, wir hätten derart viele Schulden gehabt, dass wir uns gegenüber nicht mehr blicken lassen konnten“, flunkert Ramon. Ramona setzt noch eins drauf: „Ich habe gehört, dass Egon der neue Groß-Investor für das Lankenauer Höft ist, den die Stadt so lange gesucht hat“, sagt sie mit Blick auf den Keyboarder.

Dem Wirtschaftssenator habe man einiges zu verdanken, leitet Ramon auf die Eröffnungsrede von Martin Günthner hin, spielt dabei jedoch auf Bausenator Joachim Lohse an, der ebenfalls ganz vorn im Publikum sitzt. „Das ist der falsche Senator, Ramon, Wirtschaft sitzt rechts von dir“, interveniert Ramona. Martin Günthner, Senator für Wirtschaft und Häfen, appelliert in seiner Rede an die Bremer: „Wir brauchen solche Angebote wie das Golden City in Bremen; und gelingen kann das an diesem magischen Ort nur dann, wenn die Menschen vorbeikommen.“

An diesem Abend sind es mit 170 Besuchern gleich so viele, dass es zwischenzeitlich eine Warteliste gibt. Die Chancen für die Wartenden stehen gut, denn wer im neuen Golden City in der ersten Reihe reserviert hat und zu spät kommt, dem zerreißt Ramon schon mal die Platzkarte. „Der kommt nicht mehr, holt mir für den einen neuen rein“, ruft der prollige Typ mit der blonden Perücke und wirft die Papierschnipsel in die Luft. Nomena Struß trägt bei ihrem Auftritt einen Taucheranzug – und das nicht ohne Grund, wie sich wenig später herausstellt. „Ich gehe noch einen heben, wer kommt mit?“, fordert Ramon das Publikum zum Mitmachen auf. „Verlassen sie sofort das Gebäude“, tönt Ramonas Stimme aus dem Megafon und die Menge pilgert zum Fähranleger. Dort springt Ramon unter den wachsamen Augen des DLRG in die Weser. Nach einigen tollpatschigen Tauchversuchen zieht er eine geheimnisvolle Kiste an Land. „Wir haben den Schatz von Mutter Wehmann gefunden“, ruft Ramona.

Am Pusdorfer Strand stand früher das Fährhaus Lankenau. Mutter Wehmann, wie sie wohl von den Bremern genannt wurde, war die Betreiberin. Das erfährt das Publikum im Golden City von Ramons Tante Roro, die unerwartet zu Besuch kommt. Was die Dame im geblümten Bademantel über die Sommerfrische am Pusdorfer Strand erzählt, davon zeugen die alten Schwarz-Weiß-Fotos auf der Leinwand. „Wir trugen Badeanzüge aus Wolle“, berichtet Tante Roro und schwärmt gleich darauf von Herrn Schwarz, dem schnieken Bademeister: „Wenn der da war, hatte man nichts zu befürchten.“

In der Vorbereitung auf die Spielzeit am neuen Ort haben Frauke Wilhelm und Nomena Struß das Kulturhaus Pusdorf besucht und mit einigen Stadtteilbewohnern gesprochen. Ihre Tour – absolviert in typischer Montur – haben Ramon und Ramona filmisch festgehalten. Für Stimmung bei der Premiere sorgt das Statement einer Frau, die im Film über das Lankenauer Höft sagt: „Ich war schon da. Ich glaube nicht, dass sie es bis zum 28. April schaffen werden, den Laden in Schuss zu kriegen.“

Es hat doch geklappt, das Publikum johlt und klatscht. Kurz vor Schluss lösen sie noch das Geheimnis um die vermeintliche Weser-Kiste von Mutter Wehmann. Darin befinden sich zwei Schiefertafeln mit aufgemalten Strichmännchen. Augenscheinlich vollführen die eine Abfolge eigenartiger Bewegungen. „Das ist der legendäre Tanz von Mutter Wehmann“, jubelt Ramona – und Tante Roro wirft den Bademantel ab, um mit dem Publikum das Tanzbein zu schwingen.