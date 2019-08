Das als "Papageienhaus" bekannte Jacobushaus in der Bahnhofsvorstadt. (Archivbild) (Karsten Klama)

Die Pläne für das Papageienhaus in der Nähe des Güterbahnhofs sind nach einer gescheiterten Ausschreibung ungewiss. Für das Gebäude in der Bahnhofsvorstadt, das eigentlich Jakobushaus heißt, hatte der städtische Liegenschaftsverwalter Immobilien Bremen (IB) einen Investor gesucht, der daraus ein Azubi-Wohnheim macht. Doch die Suche blieb erfolglos, wie Peter Schulz, Sprecher von Immobilien Bremen, auf Nachfrage des WESER-KURIER bestätigt.

In einem zweistufigen Verfahren hatten sich laut Schulz anfangs noch Interessenten gemeldet, doch keiner davon habe ein Angebot abgegeben. In dem Gebäude, das bunt neben dem Breitenweg an der Auffahrt zum Fly-Over empor ragt, sollten auf Wunsch des Bremer Senats Wohnungen für Auszubildende entstehen. Rund 100 Räume auf 4000 Quadratmetern sollten es werden. Doch daraus wird nun erst einmal nichts. „Wir wollen nun Gespräche mit den Interessenten führen und herausbekommen, woran es gelegen hat“, sagt Schulz. Die Hoffnung auf ein Wohnheim habe man bei Immobilien Bremen noch nicht aufgegeben, schließlich „wird solcher Wohnraum gebraucht“, so Schulz. Klar sei aber auch, dass es anscheinend Hindernisse für mögliche Investoren bei der „schwierigen“ Immobilie gebe.

Auch eine Zwischennutzung durch das Kulturnetzwerk Zucker stand seit Längerem wieder im Raum. Das soll nun im Herbst klappen. Ein Vertrag sei zwar noch nicht unterzeichnet, aber das alles befinde sich „auf einem guten Weg“, so IB-Sprecher Schulz. In den unteren Etagen will das Künstlerkollektiv neben Ateliers und Kulturräumen auch einen Club betreiben.