Im Sommer sollen die Restaurierungsarbeiten an der Kulturkirche St. Stephani fertiggestellt werden und der Südturm in altem Glanz erstrahlen. Allein der Abbau der Gerüste wird ungefähr zwei Monate in Anspruch nehmen. (Dustin Weiss)

Es windet, als Antje Wittenberg-Italiano mit ihrer Familie zu einem Spaziergang aufbricht. Ihr Ziel ist die Innenstadt. Auf dem Weg dahin kommen sie an der Kulturkirche St. Stephani vorbei. Die Architektin hebt den Blick, betrachtet den Glockenturm – und zuckt zusammen: Ein Stück der Kupferverkleidung des Turmhelmes flattert lose im Wind.

Mit dem Lift geht es bis zu 50 Meter hoch hinaus. (Dustin Weiss)

Die Abteilungsleiterin der Bau- und Grundstücksabteilung der Bremischen Evangelischen Kirchen greift hastig zum Smartphone. Es ist einen Tag vor Heiligabend, die marode Stelle wird notdürftig repariert. „Dass eine Restaurierung nötig war, hatten wir auf dem Zettel“, erzählt sie. „Aber dass es so akut war, war uns nicht bewusst.“

Die neuen Kupferbleche bieten Schutz gegen die Witterung. (Dustin Weiss)

Knapp dreieinhalb Jahre später bietet sich Spaziergängern ein anderer Anblick: Absperrbänder flattern am Südturm, er selbst wird teilweise von Baugerüsten verhüllt. Im Sommer aber soll die Restaurierung vollendet sein – so wie es der Zeitplan vorsieht. Danach wird es voraussichtlich in den nächsten 50 Jahren keine weiteren Reparaturen mehr am Turm geben.

So wie einige Schalllamellen wurde auch die Verglasung teilweise erneuert. (Dustin Weiss)

Die letzten Sanierungsarbeiten waren in den 1960er-Jahren. Davor wurde der Turm in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gleich mehrfach restauriert. Das belegen die vielen verschiedenen Bausubstanzen, mit denen er ausgebessert wurde und die immer noch im Mauerwerk zu finden sind.

Bauleiter Artur Saathoff und Architektin Antje Wittenberg-Italiano. (Dustin Weiss)

Jetzt wird sich sein Aussehen sich im Vergleich zu früher kaum verändern. „Wir sind sehr behutsam vorgegangen, um nicht in die Gestaltung einzugreifen“, sagt Wittenberg-Italiano. Über allem habe der Denkmalschutz gestanden, ihm wurden alle Baupläne untergeordnet. Nur das Nötigste wurde ausgetauscht, auch die Verfärbungen des Gesteins wurden so gelassen, wie sie vor der Restaurierung waren.

Eingriff ins Mauerwerk zeugen von Reparaturarbeiten. (Dustin Weiss)

„Kein Kirchgänger wird sich bei dem neuen Anblick erschrecken“, sagt die Architektin. Unter anderem wurden Risse und Fugenschäden in den Außenwänden repariert, Rostschutzfarbe wurde als Korrosionsschutz aufgetragen und das Tragwerk des Turmhelms wurde gefestigt. Neu ist der Falkenkasten, der in den Turmhelm eingebaut wurde. In ihm soll im Laufe der Zeit ein Turmfalke einziehen, der Tauben von der Ansiedlung am Turm abhält.

Der Turmhelm wird mit Kupfer neu eingedeckt. (Dustin Weiss)

Allein die Voruntersuchung, Konzeption und Kostenermittlung nahm mehr als ein Jahr in Anspruch. „Gut Ding will Weile haben“, sagt Artur Saathoff von Angelis und Partner. Das Architekturbüro aus Oldenburg hat die Bauleitung für das Projekt. 19 Handwerksfirmen sind mit jeweils zwei bis vier Mitarbeitern mit den Restaurierungsarbeiten beschäftigt, darunter Elektriker, Statiker und ein Steinmetz. Die Baukosten belaufen sich auf etwa 1,5 Millionen Euro, die größtenteils aus Kirchensteuern finanziert werden. 70 000 Euro stammen aus dem Bundesprogramm für Denkmalschutz.

Die Zeiger der Kirchturmuhr befinden sich noch in der Werkstatt. (Dustin Weiss)

Gearbeitet wird in einer Höhe von bis zu 75 Metern. Vom obersten Punkt reicht der Blick bis nach Lilienthal und Delmenhorst – sofern es der Nebel nicht verhindert. An manchen Tagen ist dagegen nicht einmal der Fallturm an der Universität zu erkennen. In 50 Metern Höhe beginnt der Turmhelm, der über eine wacklige Aufzugsfahrt erreicht wird oder über Leitern von innen und von außen, sollte die Sicherung des Lifts ausfallen. Vom Beginn des Turmhelms geht es über Gerüstbauten bis zur Turmspitze. Alle zwei Meter beginnt eine neue Etage, von denen es insgesamt 13 gibt. Allein der Abbau der Gerüste wird ungefähr zwei Monate in Anspruch nehmen.

Über Leitern führt der Weg zur Spitze des Südturms. (Dustin Weiss)

Wie oft Bernd Immenroth den Turm hoch- und heruntergegangen ist, kann er nur schwer abschätzen. „Einige Kilometer Strecke dürften es insgesamt gewesen sein“, sagt er. Der Klempner ist für die Metallbedachung des Turmhelms zuständig. Mit anderthalb Tonnen Kupfer wird der Turm von oben nach unten neu eingedeckt, 180 Quadratmeter sind es insgesamt. Alles wird von Hand miteinander verarbeitet – eine „einzige Fummelei“, wie Immenroth sagt. Doch das Kupfer ist wichtig: Es schützt gegen die Witterung.

Der Ausblick vom höchsten Punkt der Kulturkirche. (Dustin Weiss)

Der Wind, der hier oben weht, ist auch dann spürbar, wenn unten am Boden fast kein Lüftchen umherzieht. Teilweise bläst er so kräftig, dass nicht gearbeitet werden kann, was etwa bei Windstärke sechs der Fall ist. Aber auch bei geringeren Windstärken wirken sich die äußeren Umstände auf die Arbeit aus: „Bei Stärken von vier bis fünf weht der Helm vom Kopf“, sagt Bauleiter Saathoff. Hin und wieder führt der Wind Gerüche von den umliegenden Fabriken herüber, die in dieser Höhe besonders intensiv sind – dann duftet es nach Kaffee, Malz oder Schokolade.