Neues Kundenservice Büro der BSAG öffnet am 15. April um sieben Uhr. (Maximilian von Lachner)

Das Fundbüro der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) bekommt eine neue Adresse: Ab Montag, 15. April, erhalten Kundinnen und Kunden vergessene und liegen gelassene Handys, Jacken, Taschen, Rucksäcke und Regenschirme im Kundencenter Domsheide an der Balgebrückstraße 11 zurück. Der langjährige Standort am Depot in Gröpelingen wird geschlossen.

Das bisherige Fundbüro im Bremer Westen macht bereits an diesem Donnerstag zu. In der Woche darauf werden die Fundsachen in die Innenstadt transportiert, teilte die BSAG mit. Während der Umzugsarbeiten bis zum 14.

April sei das Fundbüro geschlossen. Es könnten auch keine Fundsachen ausgegeben werden. Informationen über vermisste und gesuchte Gegenständen gibt es laut BSAG in dieser Zeit nur telefonisch – von Montag bis Donnerstag von 9 bis 13 Uhr unter der Telefonnummer 0421 / 55 96 79 79.

Das neue Fundbüro im Kundencenter Domsheide öffnet um 7 Uhr am 15. April. Ab dann können Fundsachen während der Öffnungszeiten des Kundencenters – montags bis freitags von 7 bis 19 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 18 Uhr – an den Schaltern abgeholt werden. Zu erreichen ist das Kundencenter mit den BSAG-Linien 2, 3, 4, 6, 8, 24 und 25.

Mehr zum Thema Öffentlicher Personennahverkehr in Bremen Vertrag mit der BSAG verlängert Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) wird auch in den kommenden 22,5 Jahren den Nahverkehr in Bremen ... mehr »

Auch telefonisch ist das BSAG-Fundbüro ab 15. April jeweils montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr erreichbar, und zwar unter der neuen Rufnummer 0421 / 55 96 75 75. Außerdem können E-Mails an Fundbuero@bsag.de gesendet werden.