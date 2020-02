Public Viewing in großer Runde und unter freiem Himmel in Brinkum während der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland. (Sebi Berens)

Fußballfans und Gastronomen haben sich die vier Wochen ab dem 12. Juni längst rot im Kalender eingekreist: Dann läuft die Fußball-Europameisterschaft. Geguckt wird dann nicht nur zu Hause, die Spiele aus den insgesamt elf europäischen Hauptstädten plus Baku (Aserbaidschan) werden wie immer auch in Bremen in vielen Kneipen und an anderen öffentlichen Orten zu sehen sein. Die EM 2020 ist aufgrund ihrer Anstoßzeiten – die meisten Spiele werden um 18 Uhr und um 21 Uhr angepfiffen – ausnehmend gut zum Rudelgucken geeignet.

Überwiegend Abendspiele bedeuten aber auch, dass sich Fußball und das Bedürfnis nach nächtlicher Ruhe in die Quere kommen könnten. Grundsätzlich sieht die Freizeitlärm-Richtlinie vor, dass in Wohngebieten zwischen 20 und 22 Uhr 50 Dezibel (das entspricht ungefähr dem Gezwitscher von Vögeln oder normaler Gesprächslautstärke) nicht überschritten werden sollten. Nach 22 Uhr liegt die Grenze bei 40 Dezibel – der Jubel beispielsweise über einen Treffer von Toni Kroos in der zweiten Halbzeit beim Spiel gegen Frankreich (16. Juni, Anpfiff 21 Uhr) wäre weitaus lauter.

Die Bundesregierung hat in der vergangenen Woche für die Zeit der EM Ausnahmen im Immissionsschutzgesetz zugelassen. Der „Entwurf zur Verordnung über den Lärmschutz bei öffentlichen Fernsehdarbietungen im Freien über die Fußball-Europameisterschaft 2020“ regelt, dass grundsätzlich auch nach 22 Uhr Public Viewing möglich sein soll. Für die Regeln, die im Einzelfall für die Veranstaltungen gelten, und Genehmigungen sind die Länder und Kommunen zuständig. Abzuwägen ist, so steht es in der Verordnung, zwischen „dem herausragenden öffentlichen Interesse an den Fußballspielen“ und dem „Schutz der Nachtruhe“.

Hier setzen die Bremer Grünen an. Ein Antrag zum Thema Public Viewing liegt derzeit zur finalen Abstimmung bei SPD und Linken. Die Grünen fordern vom Senat, in Abstimmung mit den Beiräten den größeren Spielraum zu nutzen, um Übertragungen der EM-Partien mit spätem Beginn in Biergärten, an öffentlichen Orten oder in Kneipen mit Außengastronomie bis zum Ende zuzulassen. Vor allem bei den 21-Uhr-Spielen in der K.o.-Runde ab dem Achtelfinale kann das spät werden: Mit möglicher Verlängerung und Elfmeterschießen werden sie erst um kurz vor Mitternacht abgepfiffen.

Die Grünen wollen auch, dass für alle, die Public Viewing veranstalten wollen, also Gastronomen wie Veranstalter, frühzeitig die Spielregeln klar sind, nach denen die Genehmigungen vergeben werden. Darunter fallen sowohl baurechtliche als auch sicherheitstechnische Fragen. Das Konzept, in dem sämtliche Kriterien zusammengefasst sind, soll sowohl für die Gastronomen als auch für die Anwohner Klarheit schaffen. Weil es aber erst noch ausformuliert und zwischen verschiedenen Ressorts wie Bau, Wirtschaft und Inneres abgestimmt werden müsste und es nicht mehr lange hin ist bis zum Eröffnungsspiel der EM, soll über den Antrag möglichst schon in der Bürgerschaft im März beraten werden.

„Ich erwarte vom Senat, den Entscheidungsspielraum im Sinne der vielen Fußballanhänger in der Stadt zu nutzen“, sagt Mustafa Öztürk, Sprecher der Grünen-Bürgerschaftsfraktion für Medienpolitik. Weil es aber auch Menschen gibt, denen die Nachtruhe wichtiger sei als EM-Tore, dürfe deren Recht auf Rücksichtnahme und auf ein Mindestmaß an Nachtruhe nicht missachtet werden. Öztürk: „Deshalb sollte der Senat in Abstimmung mit den Beiräten frühzeitig ein Konzept mit verbindlichen Kriterien entwickeln, die geeignete Orte für das Public Viewing definieren und die die Sicherheit gewährleisten.“