Ein 58 Jahre alter Mann wurde bei einem Verkehrsunfall in Bremen-Woltmershausen schwer verletzt. (DPA)

Am Mittwochmorgen wurde ein 58 Jahre alter Mann bei einem Verkehrsunfall in Bremen-Woltmershausen schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Mann von einem PKW erfasst, als er die Simon-Bolivar-Straße überquerte. Der Mann musste mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Zeugen werden gebeten sich unter (0421) 362 3888 zu melden.