Der Motorrad war vermutlich zu schnell unterwegs. (Patrick Seeger/dpa)

Bei einem Unfall auf der Hamburger Straße in Bremen ist am Mittwochabend ein 77 Jahre alter Fußgänger lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann hatte sein Fahrrad über die Straße geschoben, als er vom Motorrad eines 21-Jährigen erfasst wurde. "Vermutlich war der Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs", erklärte ein Polizeisprecher gegenüber dem Weser-Kurier. Für die Unfallaufnahme wurde die hamburger Straße voll gesperrt. Der Motorradfahrer musste mit leichten Verletzungen ebenfalls in eine Bremer Klinik gebracht werden. (sei)