Fußgängerbrücke am Weserwehr gesperrt

Helge Hommers

Wer am Montag zwischen 8 und 16 Uhr die Fußgängerbrücke am Weserwehr überqueren will, muss dafür auf die Karl-Carstens-Brücke ausweichen. Grund dafür ist die jährliche Sicherheitsüberprüfung.