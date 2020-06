Eine 72-Jährige starb an den Folgen eines Unfalls in Habenhausen. (Andreas Gebert)

Nach einem Autounfall in Bremen-Habenhausen ist eine 72-jährige Fußgängerin verstorben. Am Montag hatte ein Auto die Frau erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Gegen Mittag hatte die Frau die Borgwardstraße überquert, als ein 69-Jähriger sie mit seinem SUV offenbar übersah und anfuhr. Durch den Aufprall stürzte die 72-Jährige zu Boden und wurde von dem Wagen überrollt. Sie musste in eine Klinik gebracht werden, wo sie später an ihren Verletzungen starb. Der 69-jährige Fahrer erlitt einen Schock. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.