Während des G20-Gipfels kam es im Juli 2017 in Hamburg zu Ausschreitungen. (Rafael Heygster)

Bei der grenzpolizeilichen Überprüfung eines Schiffes (Maersk) am 1. Oktober gegen 22.30 Uhr in Bremerhaven haben die Beamten einen 32-jährigen Deutschen kasachischer Herkunft festgenommen.

Gegen den Mann, der auf dem Schiff arbeitete und ohne festen Wohnsitz in der Bundesrepublik lebt, lag ein Haftbefehl des Amtsgerichts Hamburg vor. Ihm wird die Teilnahme an den Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg 2017 vorgeworfen. Gegen den 32-Jährigen bestehe nach Auswertungen von Videoaufzeichnungen und Sozialen Medien dringender Tatverdacht, so die Polizei. Er sei deshalb im Rahmen der Ermittlungen der Soko "Schwarzer Block" zur Festnahme ausgeschrieben worden.

Die Bundespolizei führte den Mann am Dienstag dem Haftrichter vor, der die weitere Haft des Beschuldigten bestätigte, heißt es im Polizeibericht weiter. (rab)