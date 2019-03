Zur Verfügung gestellt von Ulf Soltau, dem Initiator der Facebook-Seite "Gärten des Grauens": ein akribisch angelegtes Mulch-Schotter-Muster. (privat)

Zum 1 000 000. Schottergarten der Bundesrepublik Deutschland beglückwünschen wir ganz herzlich Agnes und Dietmar H. aus Oldenburg – und mit ihr die überaus erfolgreiche Schotter-Industrie." Den Spruch hat Ulf Soltau unter das Foto eines Hauses getextet, vor dem ein riesiger Schotterberg liegt. Soltau ist der Mann, der hinter der Facebook-Seite "Gärten des Grauens" steht. Täglich postet er im Internet Bilder von Vorgärten, die nicht grün, sondern grau sind.

„Sauberkeit, Ordnung und der Krieg gegen das Unkraut sind nach wie vor Kardinaltugenden des deutschen Privatgärtners. Natur ist und bleibt ein nicht hinzunehmender Störenfried auf heimischer Scholle“, stellt der Wahl-Berliner (48) fest. Statt Tieren Lebensräume zu bieten, dominierten bundesweit die immer gleichen sterilen Schotterflächen, Thujas, Pflanzbetonringe, Gabionen und Sichtschutzzäune. Jedenfalls ist das die Gartenwelt, die der Biologe auf Facebook präsentiert: „Ich bekomme 100 bis 200 Bilder in der Woche.“

Nicht alle Fotos, die Soltau geschickt werden, veröffentlicht er. Die “Gärten des Grauens” sind für ihn keine Geschmacksfrage. „Die Gärten des Grauens”, so der Initiator, „sind Gärten, die kommenden Generationen nichts hinterlassen als schwierig zu entsorgende Altlasten.“

Nie mit Ortsangabe versehen

Wenn es doch einmal grün auf der Internetseite wird, dann handelt es sich auf dem Foto meist um Kunstrasen. Die Fotos zeigen „Gärten des Grauens“ aus ganz Deutschland, allerdings sind sie nie mit Ortsangabe versehen. Bremer Beispiele seien ihm nicht in Erinnerung, sagt Soltau.

Was nicht heißt, dass es an der Weser keine Schottergärten gibt: In Neubaugebieten sei der verheerende Trend zur Steinwüste auf dem Vormarsch, klagt der Geschäftsführer des Bremer Naturschutzbunds, Sönke Hofmann. Auch Gewerbetreibende an der Weser setzten längst auf Stein: Negativbeispiele seien die McDonald's-Filialen, vor denen Bäume gerodet und die Flächen mit Schotter aufgefüllt worden seien, so Hofmann. „Alle beklagen das Insektensterben, und dann pflastern wir auch die Lebensräume der anspruchslosesten Käfer noch zu.“

Mit Besorgnis reagiert auch der Wirtschaftsverband Gartenbauverband Norddeutschland auf den Trend der Kiesgärten. Geschäftsführer Frank Schoppa: „Man muss sich fragen, warum machen die Leute das? Sie machen das vermutlich aus dem Wunsch und der Erwartung heraus, einen pflegeleichten Garten zu haben. Das Problem ist: Die Natur schläft nicht. Es fliegen Samen umher, die besiedeln alles, auch Steingärten.“ Schoppa fürchtet, dass viele Steingärtner zur Chemie greifen, wenn ihre Kiesgärten nicht mehr „aseptisch“ seien. Mitglieder des Verbands unterstützten deshalb die Initiative „Entsteint euch!“ in Neu-Ulm. Förderer der Gartenkultur stecken hier Kiesgartenbesitzern Postkarten in den Briefkasten: „Entsteinen Sie sich!“

Kiesel und Bruchsteine polarisieren

Auch Ulf Soltau hat die Seite „Gärten des Grauens“ als eine Art Gegenbewegung gestartet: „Mir geht es um die Sache, dieser Wahnsinn muss ein Ende haben.“ Sein satirischer Einsatz gegen die Verschotterung des Landes fand bereits mediales Echo, die Abonnentenzahlen der Facebook-Seite stiegen nach seinen Worten innerhalb von zwei Jahren auf 30 000 Nutzer. „Da hat sich was angestaut, diese Gartenzerstörung nimmt ja auch epidemische Ausmaße an.“

Kiesel und Bruchsteine polarisieren. „Diese Seite ist ein wunderbares Fundstück über die irrwitzige Absicht, die Natur des eigenen Grundstücks so unnatürlich wie möglich bis zur absoluten Unkenntlichkeit zu verpacken“, schreibt etwa Ursula A. Eine andere Nutzerin ärgert sich dagegen über „verkappte Blockwarte, die meinen, sie könnten anderen Menschen vorschreiben, wie deren Garten auszusehen hat. Außerdem wird hier zum Denunzieren aufgerufen, auch wenn der Besitzer des Gartens nicht genannt wird, ist das einfach nur widerwärtig."

Alle paar Monate verleiht Soltau den „Terror-Gardening-Award“. „Die erste Ortschaft war Xanten“, sagt er. Das Originalfoto hat er inzwischen von der Seite genommen – nachdem „Anwohner der von uns gekürten Straße in Birten bei Xanten heute wie ein wilder Mob über unseren Whistleblower herfielen, ihm Rufmord an Verwandten, Sippenhaft und gewerbeschädigendes Vorgehen androhten“. Wie einige andere Kommunen wehrt sich Xanten aber inzwischen per Bebauungsplan gegen Geröllwüsten.

Nachdem Naturschützer Politik und Verwaltung in Bremen bereits Mitte März aufgefordert hatten, die „steingewordenen Verbrechen an der Natur“ über die Bauleitplanung einzudämmen, will Bremen nun Schottergärten verbieten (siehe Interview).

Die niedersächsische Gemeinde Schwanewede am Rande Bremens geht zurzeit einen anderen Weg. Gemäß ihrem Logo „Ein schönes Stückchen Erde“ schenkt die Kommune ihren Bürgern jedes Jahr bienenfreundliche Jungpflanzen wie Hundsrosen und neuerdings auch Samentüten mit Blühmischungen. Als Anreiz, den Garten zu nutzen und um Insekten zu schützen.