Gaffer erlitten in Bremerhaven eine Rauchgasvergiftung. (dpa)

Zehn sogenannte Gaffer haben sich am Montagabend in Bremerhaven eine Rauchgasvergiftung zugezogen. Nachdem es auf einem Hinterhof an der Hafenstraße zu einem Feuer gekommen war, zog der Rauch in ein benachbartes leerstehendes Mehrfamilienhaus, das teilte die Polizei Bremerhaven mit.

Gaffer sammelten sich in dem Bereich, um das Szenario zu beobachten. Als Rauchschwaden in Richtung Straße zogen, warnten Polizisiten die Gaffer vor giftigen Dämpfen. Diese reagierten jedoch nicht und räumten den Gefahrenbereich nicht. Immer mehr Schaulustige kamen dazu.

Erst Feuerwehrkräfte konnten die Schaulustigen zurückdrängen. Da war es jedoch schon zu spät: Etwa zehn private Beobachter meldeten sich beim Rettungsdienst und beklagten Symptome einer Rauchgasvergiftung. Es wurde eine entsprechende Versorgung eingeleitet. Drei Gaffer mussten mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht werden. (wk)