Die Sensationslust nimmt zu: Bei Unfällen, Bränden oder Gewalttaten bilden sich immer wieder spontan Gruppen von Menschen, die das Ereignis gespannt beobachten. Die Meldungen häufen sich in jüngster Zeit – die Bremer Polizei und die Einsatzkräfte der Feuerwehr sprechen von einer Zunahme der Fälle. Zudem werde das Verhalten der Gaffer aggressiver, Erste-Hilfe-Maßnahmen auch mal unterlassen und sogar die Arbeit der Hilfskräfte behindert. Am Sonntagabend spielten sich in der Bremer Neustadt solche Szenen ab. Nach einem Verkehrsunfall wurden laut Polizei der Verursacher verprügelt, Beamte angegriffen und 200 Schaulustige behinderten die Rettungskräfte.

Es ist nicht das einzige Beispiel. So vermeldeten die Einsatzkräfte Gaffer beim tödlichen Unfall in der Nähe der Brill-Kreuzung, Schaulustige beim Lkw-Crash auf der Autobahn 1 oder Katastrophentouristen bei der Explosion in Huchting. Statistisch gesehen wird das Phänomen des Gaffens nicht erfasst, teilt Jana Schmidt, Sprecherin der Bremer Polizei auf Nachfrage mit. Aus dem Lagebild ergeben sich keine relevanten Daten, allerdings gebe es ja gerade aktuelle Fälle. „Schaulustige an Unfallstellen nehmen gefühlt zu und stellen häufig ein ernsthaftes Problem dar“, sagt Schmidt. Ihr Pendant bei der Bremer Feuerwehr, Sprecher Michael Richartz, sieht es ähnlich. „Gegafft wurde schon immer. Wir haben nur den Eindruck, dass das Verhalten insgesamt aggressiver wird.“

Neugierde und Sensationslust hätten die Menschheit bisher immer begleitet, sagt Schmidt. Im Zuge der medialen Welt habe jedoch das Phänomen der Bildaufnahmen und das Teilen in sozialen Netzwerken „exorbitant zugenommen“. Es sei eine Mischung aus Sensationsgier, Schadenfreude und der Suche nach einem emotionalen Kick, ergänzt Richartz. „Diese Menschen erleben Emotionen aus der sicheren Distanz heraus, ohne selbst betroffen zu sein“, so der Brandschützer.

Auf der Autobahn sind die Regeln eindeutig: Das Nutzen eines Handys während der Fahrt ist eine Ordnungswidrigkeit, das Anhalten kann einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr bedeuten, erklärt die Polizeisprecherin. Durch zu langsames Vorbeifahren an Unfallstellen bilden sich zudem häufig lange Rückstaus. Die Polizei sichert in erster Linie die Unfallstelle ab, versorgt Verletzte und kümmert sich um die Beweisaufnahme. Allerdings müssen die Beamten parallel auch diejenigen schützen, die sich in solchen Momenten nicht selbst schützen können, so Schmidt.

So stelle die Polizei mobile Sichtschutzwände auf, damit die Opfer nicht unautorisiert fotografiert werden. „Lässt die Situation es zu, wird auch speziell nach Gaffern geschaut“, sagt Schmidt. Das werde entsprechend dokumentiert, wie in einem aktuellen Fall auf der A 1: Ende Juni krachten in Höhe des Rastplatzes Mahndorfer Marsch drei Laster zusammen. Zahlreiche Schaulustige beeinflussten den Verkehr. Anfang Juni das gleiche Szenario nach einem Lkw-Unfall auf der A 1 bei Oyten – Probleme gab es mit der Rettungsgasse und Gaffern.

Wenn es zu Behinderungen komme, spreche die Polizei oder die Feuerwehr auch Platzverweise aus. So ist es laut Polizei vorgekommen, dass auf der Gegenfahrbahn durch Schaulustige ebenfalls Unfälle entstanden seien. Der Ruf nach härteren Strafen wird unterdessen immer lauter. Jedoch ist das Gaffen grundsätzlich nicht strafbar, sondern eben die Handynutzung am Steuer, das Aufhalten des Verkehrsflusses oder wenn die Arbeit der Einsatzkräfte behindert wird. Das hatte bereits deftige Geldstrafen und Prozesse zur Folge. Im März hat der Bundesrat in Berlin einem Gesetzentwurf der Länder Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen zugestimmt, durch das Gaffer künftig bestraft werden sollen. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hatte Anfang Juli zudem höhere Strafen für das Nichtbilden einer Rettungsgasse gefordert.

Einen anderen Aspekt spricht Feuerwehr-Sprecher Richartz an: „Wir beobachten, dass Menschen die Hilfeleistungen unterlassen.“ Er erinnert an den tödlichen Unfall auf der Bürgermeister-Smidt-Straße, bei dem zahlreiche Personen um die Verunglückten herum standen. Vier Leute aus der Feuerwehr-Leitstelle, die an der Schlachte ihren Feierabend verbrachten, hätten sich laut Richartz den Weg durch die Schaulustigen bahnen müssen, um Erste Hilfe zu leisten. Wohl aus Angst etwas falsch zu machen oder aus Überforderung „gibt es leider eine schlechte Erste-Hilfe-Kultur“, so der Feuerwehrsprecher. Häufig komme es vor, dass Menschen vor Ort sogar am Telefon bei Hilfeleistungen angeleitet werden müssten, so Richartz. Insgesamt komme es in Bremen zu 600 bis 1000 Reanimationen im Jahr.