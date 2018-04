Andreas von Salzen ist Vorsitzender des Vereins AVS & Friends, der sich dem Kampf gegen den Krebs widmet. (Christina Kuhaupt)

Am morgigen Sonnabend findet im GOP Varieté-Theater zum sechsten Mal die Spendengala der Initiative "AVS & friends e.V." statt. Alle zwei Jahre sammelt der gemeinnützige Verein Spenden für den Kampf gegen Krebs. Die Initiatoren rechnen mit einem Erlös von 180.000 Euro, sagt Karin Pegel, Vorstandsmitglied der Initiative. Der Großteil des Betrages geht an den Fonds "Hilfe in Not", der von der Bremer Krebsgesellschaft verwaltet wird. Die übrigen Spenden gehen an die Deutsche Knochenmarkspenderpartei.

Bereits am Sonnabendnachmittag findet ein Fußballturnier auf dem Gelände von Tura Bremen zugunsten der Krebshilfe statt. Zwölf Firmen werden dabei mit einer Mannschaft vertreten sein. Jedes Unternehmen zahlt einen Betrag, der ebenfalls gespendet wird. Auf der abendlichen Gala wird ein vielfältiges Programm geboten, unter anderem sind Showeinlagen aus dem aktuellen Programm „Wet – the Show“ des GOP geplant.

"AVS & friends" wurde 2007 von Andreas von Salzen, der 2004 selbst an Krebs erkrankte, gegründet. Sein Schicksalsschlag hat ihn dazu veranlasst, die Initiative zu gründen. Mittlerweile engagieren sich viele Mittelständler sowie Privatpersonen für den Verein. Für die Gala sind alle 400 Karten ausverkauft. Tickets für die After-Show-Party, die ab 22.30 Uhr im Adiamo Dance Club startet, gibt es an der Abendkasse.