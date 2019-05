Andreas von Salzen bei der Spendengala 2017 im GOP. (Christina Kuhaupt)

Für den Kampf gegen Krebs richtet die Initiative „AVS & friends e.V.“ wieder ein „Summer Special“ aus. Es soll am Sonnabend, 15. Juni, als Fußballturnier mit abendlicher Gala über die Bühne gehen. Als locker, sportlich, aber auch elegant und engagiert beschreibt Vereinsgründer Andreas von Salzen die Veranstaltung, bei der großzügige Gäste Gutes tun können.

Der Bremer Unternehmer aus Oberneuland hat die heimtückische Krankheit besiegt, die nicht nur die physische Gesundheit, sondern auch die Seele sowie die ganze Familie belastet. Jedes Jahr erhalten etwa 4000 Bremerinnen und Bremer die Diagnose Krebs. Sie kann darüber hinaus sogar existenzbedrohende, wirtschaftliche Folgen haben, weil der Familien-Ernährer ausfällt.

Mehr zum Thema Bremer Benefizlauf Kinder laufen für Kinder Bei der Benefizveranstaltung „Kinder laufen für Kinder“ am 16. Mai werden Spenden für soziale ... mehr »

Davon Betroffenen wollen Andreas von Salzen und seine Freunde helfen. Der Verein „AVS & friends“ sammelt seit zwölf Jahren Spenden und richtet nun zum siebten Mal im Zwei-Jahres-Rhythmus das „Summer Special“ aus. Es beginnt schon vormittags mit einem Firmen-Fußballturnier, in diesem Jahr im Stadion auf dem Gelände des FC Oberneuland. Ex-Profifußballer Marco Bode, heutiger Aufsichtsratsvorsitzender des SV Werder Bremen, bietet ein Kick-off an.

Und mit Peter ­Gagelmann als ehemaliger DFB-Schiedsrichter ist ein zweiter prominenter Bremer vor Ort. „Kicken, kämpfen und feiern gegen den Krebs, das ist die Taktik“ ist das Motto. Denn die Mannschaften wetteifern um einen Pokal und zehn VIP-Karten für die Benefizgala.

Andreas von Salzen und seine Mitstreiter kündigen diesbezüglich einen „traumhaften Abend“ im GOP an. Denn im Varieté-Theater werden GOP-Künstler mit Fantasie und Leidenschaft alle Facetten dieses Kleinkunst-Genres vorführen. Darüber hinaus können sich die Gäste auf ein ausgewähltes Menü mit Getränken und eine After-Show-Party ab 22.30 Uhr freuen, bei der ein namhafter DJ aus dem „La Viva“ auflegt. Der Gala-Besuch, Einlass ab 18 Uhr, kostet 165 Euro. Wer teilnimmt, kann sich eine Freude bereiten und damit gleichzeitig anderen etwas Gutes tun.

Mehr zum Thema Ketaaketi-Gründerin spricht in Bremen Partnerschaft statt Patenschaft Die Hilfsorganisation „Ketaaketi“ unterstützt Projekte für Kinder, vor allem in Nepal und Sierra ... mehr »

Der Erlös des „Summer Specials“ fließt nach Auskunft von Andreas von Salzen in den Vereinshärtefonds „Hilfe in Not“, der für Krebspatienten und deren Familien aus Bremen und der Region gedacht ist, die durch die heimtückische Krankheit in finanzielle Not geraten sind. Er wird von der Bremer Krebsgesellschaft verwaltet. Die übrigen Spenden gehen an die Deutsche Knochenmarkspenderkartei.

Weitere Informationen

Mehr Informationen gibt es im Internet unter www-avsandfriends.de. Anmeldungen für das Fußballturnier und Karten für die Benefizgala im GOP (165 Euro) oder auch nur für die After-Show-Party (35 Euro) werden per E-Mail an SummerSpecial@avsandfriends.de erbeten.