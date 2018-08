250 Interessierte hatten an einer Besichtigung des Geländes teilgenommen und Ideen für die zukünftige Nutzung entwickelt. (Karsten Klama)

Einer Bebauung des Rennbahngeländes in der Vahr steht offenbar nichts im Wege. Das geht aus den vorläufigen Gutachten hervor, die am Freitag beim dritten Informationsabend zur Zukunft des Quartiers vorgestellt wurden. Die Bodenverhältnisse sind demnach besser als zunächst erwartet. Zudem gebe es keine gefährdeten Tier- oder Pflanzenarten, die einer Bebauung entgegen stehen könnten. Die Entwässerungssituation und die Verkehrsplanung in dem neuen Quartier bedürfen noch weiterer Analysen. Bis Ende des Jahres sollen jedoch alle Gutachten fertiggestellt sein.

In der anschließenden Diskussionsrunde betonten die Anwohner die hohen Grundwasserstände und das starke Verkehrsaufkommen rund um das Rennbahngelände und appellierten an die zuständigen Behörden, dies bei ihren Planungen zu berücksichtigen. Zuvor hatten rund 250 Interessierte an einer Besichtigung des Geländes teilgenommen und Ideen für die zukünftige Nutzung entwickelt. Die Ergebnisse aus den Gutachten und die Vorschläge der Bürger sollen nun in eine Machbarkeitsstudie einfließen. Im November wird zudem eine Ideenwerkstatt zu verschiedenen Planungsbereichen stattfinden.