15 Meter breit und 35,5 Meter hoch ist die Leinwand des XXL-Autokinos auf der Bürgerweide. (Frank Thomas Koch)

Eigentlich hätte man hier schon am späten Donnerstagnachmittag "Jurassic Park 1" im Dino-Format sehen sollen, doch die Preview des neuen XXL-Autokinos auf der Bürgerweide entfiel. Nun soll es an diesem Freitag losgehen: Einlass ist ab 20 Uhr, um 21.45 Uhr startet „Fast & Furious: Hobbs and Shaw“, passend fürs automobile Publikum. Außer Montag und Dienstag will man in der nächsten Zeit aktuelle Blockbuster und beliebte Klassiker auf die größte transportable Leinwand im Norden bannen. Sie ist 35,5 Meter breit und 15 Meter hoch. Der Mindestabstand vom Boden beträgt acht Meter, damit aus allen Fahrzeugen eine gute Sicht gewährleistet ist. Mit 270 Tonnen Gesamtgewicht halte die Anlage "jedem Sturm Stand", versichern die Betreiber Klaus Renoldi jr. und Patrick Greier. Tickets gibt es nur online unter www.xxl-autokino.de