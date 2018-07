Sternekoch Arnd Feye (Mitte) und Sozialsenatorin Anja Stahmann (r.) üben zusammen mit Beschäftigten der Werkstatt Bremen das Kochen gesunder Kost. (Roland Scheitz)

Truthahnschaschlik mit Kartoffel-Sellerie-Stampf und Karotten-Chutney: Wie man dieses leckere Essen zubereitet und auf den Tisch bringt, das haben am Dienstag mehrere Beschäftigte aus verschiedenen Betriebsstätten und Außenstellen der Werkstatt Bremen in der Martinshof-Betriebsstätte Schiffbauerweg in Gröpelingen ausprobiert.

Unterstützt wurden sie beim Waschen, Schnibbeln, Stampfen und Aufspießen von Fleisch und Gemüse durch Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) und Sternekoch Arnd Feye, der einst das Restaurant L’Orchidée im Ratskeller mit aufgebaut und zum besten Haus der Stadt gemacht hat: 19 Jahre lang durfte sich das L’Orchidée ohne Unterbrechung mit einem Michelin-Stern schmücken.

Heute ist Feye Geschäftsführer des Bremer Ratskellers und erklärte nun den Teilnehmern des gut zweistündigen Kochkurses, wie sie eine unkomplizierte und dennoch raffinierte Mahlzeit zubereiten und sich dabei mit einer „Produktionsstraße“ aus Schüsseln mit allen benötigten Zutaten die Arbeit erheblich erleichtern können. „Ich wollte einfach zeigen, dass Kochen Spaß machen kann und gesund ist. Die Bedingungen hier sind toll“, sagt Feye und erklärt, weshalb er spontan angetan von dem Projekt war und nicht lange um Unterstützung gebeten werden musste: „Meine Tochter ist Heilerziehungspflegerin und ich weiß, wie schwierig es manchmal ist, Menschen dabei zu helfen, selbstständig zu sein.“

Der Kochkurs in der neuen Berufsbildungsküche im ehemaligen AG-Weser-Casino war der dritte von insgesamt zehn Kursen, den die 2003 gegründete Stiftung Martinshof auf den Weg gebracht hat. Sie fördert jährlich Projekte für Menschen mit Behinderungen in einer Größenordnung von etwa 30 000 Euro. Für das gesamte Kochprojekt mit knapp 150 Teilnehmern innerhalb von zwei Jahren setzt sie mit Unterstützung durch die Sparkasse Bremen dabei nun mehr als 10 000 Euro ein.

Der Stiftungsvorsitzende Wilfried Hautop erklärt, wieso: „Inklusion ist nicht nur eine Frage von Lehrerstellen, sondern sie betrifft auch das Gebiet Einkaufen und Kochen, also das Miteinander der Menschen.“ Hautop war deshalb vor einiger Zeit mit der Idee, für die Martinshof-Beschäftigten Kochkurse anzubieten, an Anja Stahmann vom Stiftungs-Kuratorium herangetreten. Denn: Eigenständig zuhause ein Essen zubereiten zu können, das möglichst nicht so teuer und dabei gesund ist, ist für Menschen mit Behinderungen ein wichtiger Schritt zu mehr Selbstständigkeit. „Essen müssen alle und es ist wichtig, dass man weiß, was man isst“, sagt die Senatorin, die sich selbst noch gut an den Hauswirtschaftsunterricht zu ihrer Schulzeit erinnern kann. „Das übergeordnete Ziel von Projekten wie diesem ist, dass die Leute sich in ihrer Persönlichkeit bestätigt fühlen und selbstbewusster auftreten können“, sagt Ahlrich Weiberg, Geschäftsführer der Werkstatt Bremen.

„Miteinander“ lautet dabei das zentrale Stichwort. Und für mehr Miteinander organisiert die Stiftung zum Beispiel auch Kurse dazu, wie die Martinshof-Beschäftigten sich sicher im Straßenverkehr bewegen und zur Arbeit kommen können. Sie fördert Stadtführungen, bei denen Martinshof-Beschäftigte und Touristen auf zwanglose Weise miteinander ins Gespräch kommen, und sie hat auch schon Musiker der Bremer Philharmoniker eingeladen, in der Teilefertigungs- und Automotive-Halle – also direkt am Arbeitsplatz der Werkstatt-Beschäftigten dort – zu musizieren. Auch ein Kunstprojekt in der Weserburg hat die Stiftung schon unterstützt und ebenso ein Kicker-Turnier im Ostkurvensaal des Weser-Stadions. Auch dort hat der Martinshof übrigens eine Außengruppe, deren Beschäftigte Profis in Sachen „Facilitymanagement“ sind: Vor jedem Werder-Heimspiel reinigen sie die Zuschauersitze und pflegen außerdem den Rasen.

In der Betriebsstätte Schiffbauerweg wiederum werden Lebensmittel hergestellt – etwa das Karotten-Chutney, das sich die Martinshof-Beschäftigten zu ihren selbst gegarten Schaschlik-Spießen nun ausnahmsweise einmal selbst genehmigten.