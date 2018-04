Großaufgebot der Feuerwehr in der Bremer Vahr. (Schwiegershausen)

Wegen eines Gasalarms musste das Fitnessstudio "McFit" in Bremen-Vahr am späten Dienstagabend kurzzeitig evakuiert werden. Die Feuerwehr Bremen rückte mit elf Einsatzwagen an, um den Verdacht zu überprüfen, konnte aber gegen 22.20 Uhr Entwarnung geben.

Die Einsätzkräfte vor dem Sportstudio. (Schwiegershausen)

Die Gäste des Sportstudios an der Straße "In der Vahr" hatten die Räume verlassen müssen. Feuerwehrleute betraten mit Sauerstoffmasken das Fitnessstudio. Als sich der Verdacht nicht bestätigte, durften die Sportbegeisterten wieder trainieren.

(fls/cah)