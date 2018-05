Die Gasumstellung bereitet Wesernetz nach wie vor Probleme. Viele Kunden sind verärgert. (Frank Thomas Koch)

Die Kritik an der Gasumstellung von Wesernetz reißt nicht ab: Als Reaktion auf die Berichterstattung vom 19. April sind beim WESER-KURIER wieder etliche Mails mit negativen Erlebnissen rund um die Gasumstellung eingetroffen. Dabei geht es insbesondere um Probleme bei der Terminvereinbarung sowie den Vorwurf, ohne Vorwarnung den Gashahn abzudrehen.

Als Netzbetreiber räumt Wesernetz, ein Tochterunternehmen von SWB, zwar Schwierigkeiten bei der Terminvergabe ein. „Aus Kundensicht verursachen Terminprobleme den größten Ärger“, sagt Wesernetz-Geschäftsführer Andreas Fröstl. Allerdings bestreitet Wesernetz, das Gas ohne Vorwarnung abzudrehen. Vielmehr sei eine Gassperre immer erst die letzte Eskalationsstufe nach vergeblichen Versuchen, mit dem jeweiligen Kunden in Kontakt zu treten.

Seit vergangenem Jahr stellt Wesernetz im Stadtgebiet von L- auf H-Gas um. Damit reagiert das Unternehmen auf die gedrosselte Zufuhr aus den Niederlanden, künftig soll das energiereichere H-Gas aus Norwegen und Russland das L-Gas ersetzen. Schon abgeschlossen ist die Umstellung in Hemelingen, Osterholz und der Vahr, in Oberneuland und Borgfeld werden noch Geräte angepasst.

Bereits begonnen hat die Umstellung in Horn-Lehe, Schwachhausen und Obervieland. Bis 2021 soll die Umstellung im gesamten Stadtgebiet und Bremerhaven vorgenommen sein. Keine guten Erfahrungen hat Hassan Matar gemacht, ein 27-jähriger Ingenieur aus Schwachhausen. Nach seiner Rückkehr nach einer Operation habe er feststellen müssen, dass Wesernetz seinen Gasanschluss gesperrt hatte, „wohlgemerkt ohne Vorankündigung“.

Ein Termin zur Geräteanpassung sei vorher nicht abgestimmt worden, stattdessen habe Wesernetz ihn „einfach so“ vor vollendete Tatsachen gestellt. „Ich hätte nie gedacht, dass sowas in unserem Rechtsstaat passieren kann“, schreibt Matar. Denn: „Selbst wenn man seine Rechnung nicht bezahlt, wird in Deutschland nicht gleich der Gasanschluss gesperrt.“

Gefahrenpotenzial soll auf null gesenkt werden

Ähnlich erging es Tobias Bals. Ohne vorherige Mitteilung habe Wesernetz sein Gas abgestellt, da zuvor keine Anpassung der Gastherme vorgenommen worden sei. „Weder Warmwasser noch Heizung ist in Funktion.“ Vergebens habe er danach jeden Tag mit SWB und Wesernetz telefoniert. Doch niemand habe sich zuständig gefühlt.

„Vor allem nicht dafür, dass das Gas gesperrt wurde ohne weitere Ankündigung. Sogar Nichtzahler erhalten eine finale Mitteilung.“ Wesernetz begründet Gassperren mit Sicherheitsaspekten. Mit der rigorosen Maßnahme soll das Gefahrenpotenzial auf null gesenkt werden. Um jedes Risiko von vornherein auszuschalten, werde der Gashahn prophylaktisch zugedreht.

„Das Thema Sicherheit ist uns extrem wichtig“, sagt Wesernetz-Geschäftsführer Fröstl. Die bisherigen Erfahrungswerte sprechen in seine Augen für sich. „Noch ist uns kein Gefährdungsfall untergekommen, der kritisch gewesen wäre.“ Für Verwirrung und Verärgerung sorgen weiterhin die Terminvereinbarungen. Erst zwei Tage vorher habe sie über ihren Anrufbeantworter einen Termin zur Anpassung der Heizung erhalten, schreibt Katrin Bruder.

„Sehr kurzfristig, aber ich konnte es einrichten.“ Der Monteur habe seine Arbeit gemacht, bisher gebe es keine Schwierigkeiten. Gewundert habe sie sich allerdings über ein Einwurfeinschreiben, das ihr vier Tage später zugestellt worden sei – und an den längst erledigten Termin erinnerte. „Schade um das Porto, das Papier und die Bearbeitungszeit.“ Doch zum Glück habe die Umstellung besser geklappt als die Information.

Eher holprig verlief die Kommunikation mit Wesernetz auch bei Sabine Chowdhury aus Habenhausen. Wegen beruflicher Verpflichtungen außerhalb Bremens habe sie für den 26. April mit der Hotline einen Termin vereinbart und dafür ihre Arbeit extra nach Hause verlegt. Allerdings sei niemand erschienen, stattdessen habe eine briefliche Absage im Briefkasten gelegen. „Das nenne ich doch mal zeitnahe Mitteilung und eine Verbesserung des Services!“, lautet ihr ironischer Kommentar.

In keinem Fall eine Absage

Über drei geplatzte Termine schüttelt Bettina Lumm-Hoffmann aus Schwachhausen den Kopf. Es habe in keinem Fall eine Absage gegeben, jedes Mal sei es an ihr gewesen, sich nach dem Verbleib des Monteurs zu erkundigen. Als dann endlich ein Monteur erschienen sei, habe er schon an der Haustür mitgeteilt, nichts tun zu können.

Der Grund: Bei der Umstellung könne die Brennerdichtung kaputtgehen, das wolle er nicht riskieren. Ihr Fazit: "Kundendienst und funktionierende Organisation scheinen für diesen Betrieb Fremdworte zu sein." Hassan Matar will die viertägige Gassperre nicht einfach auf sich beruhen lassen. Zumal ihn die "Willkür von Wesernetz" so kurz nach seiner Operation stark belastet habe.

Er habe eine Beschwerde verfasst und Entschädigung gefordert. Die Reaktion von Wesernetz: Das Unternehmen habe sich entschuldigt, aber kein Wort zur verlangten Entschädigung verloren. Für Matar ist das nicht genug: "Einmal werde ich noch mahnen und dann einen Anwalt einschalten."