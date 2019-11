„Uns stören nicht die Leute, die drei bis vier Biere auf der Wiese am Bahnhofsplatz trinken, uns stören die aggressiven Menschen unter ihnen“, sagen Hoteliers. (Frank Thomas Koch)

„Die Situation eskaliert und wir sehen keine Möglichkeit, dass man uns hilft“, sagt Klaus Prinke-Vesecky vom Hotel Edelweiß am Bahnhofsplatz. Die Lage rund um den Bremer Hauptbahnhof habe sich in den vergangenen Jahren erst verbessert und in diesem Jahr wieder extrem verschlechtert, fügt sein Geschäftspartner Heinz Vesecky hinzu.

Die Hoteliers berichten, dass Betrunkene und Bettler ihre Gäste belästigen. Doch Klaus Prinke-Vesecky sagt auch: „Uns stören nicht die Leute, die drei bis vier Biere auf der Wiese am Bahnhofsplatz trinken, uns stören die aggressiven Menschen unter ihnen.“ Und diese Aggressivität habe zugenommen, sagt er. „Man wird beleidigt und bespuckt, es werden Flaschen geschmissen, wir haben Scherben auf unserer Terrasse.“ Das Problem bestehe aber nicht nur tagsüber, „nachts geht es weiter. Und morgens kommen die Gäste und beschweren sich wegen Ruhestörung.“ Zudem kämen die Menschen auch in das Restaurant und wollen die Toilette aufsuchen: „Bei uns auf der Toilette werden dann Drogen gehandelt und auch gespritzt, eine Kundin hat bereits blutige Spritzen gefunden.“

Aber auch der rückwärtige Teil des Hotels werden von Drogenabhängigen genutzt. „Dort werden Drogen gespritzt und auch das kleine und das große Geschäft verrichtet.“ Zudem gebe es dort Depots von Dealern.

„Wir wünschen uns eine höhere Polizeipräsenz, vor allem abends“, sagt Heinz Vesecky. Generell wünsche er sich, dass etwas geschieht. „Seit langem fragt man sich, was mit der Wiese passiert. Die ganzen Verbesserungsvorschläge führen ja doch nur dazu, dass die Leute wieder dort verweilen. Alle machen dort Party, der Müll bleibt liegen, die Ratten tummeln sich.“

„Gegen die Vermüllung am Bahnhof, das Verrichten der Notdurft in der Öffentlichkeit, Trinkgelage oder das Campieren auf öffentlichen Flächen soll konsequent vorgegangen werden“, heißt es im Programm „Neustart am Hauptbahnhof“, das im September 2018 vom damaligen Bürgermeister Sieling und Innensenator Mäurer vorgestellt wurde. Bereits zu diesem Zeitpunkt gab es mehrere Treffen der Initiative „Partnerschaft attraktiver Bahnhof“, bestehend aus Anrainern, Initiativenvertretern und Vertretern der Ressorts Bau, Soziales und Wirtschaft sowie der Polizei und Bremer Straßenbahn AG (BSAG), „um Ideen für eine bessere Aufenthaltsqualität rund um den Bahnhof zu entwickeln“. Da hätten sie erwartet, dass nun etwas passiere, meint Vesecky.

Seit ein paar Wochen gebe es nun den Verein „Attraktiver Bahnhof“, der aus der Initiative „Partnerschaft attraktiver Bahnhof“ hervorgegangen ist. „Wir sind erst ganz am Anfang und wollen zusammen mit Politik und Polizei etwas ändern.“ Doch es gehe ihnen nicht schnell genug: „Einige Gäste bleiben weg und wir wissen nicht mehr, was wir tun und wie wir uns wehren sollen.“

Eine Möglichkeit zur Verbesserung sei eine Umgestaltung oder ein Alkoholverbot auf dem Bahnhofsplatz. Heinz Vesecky weiß aber auch: „Die Bettler kriegen wir nicht weg.“