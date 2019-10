Am 3. Oktober ist Tag der Deutschen Einheit. (Ole Spata/dpa)

Botanika: Das Science Center Botanika ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Bremer Bäder: Wegen des Feiertages am Donnerstag haben folgende Hallenbäder geöffnet: das Freizeitbad Vegesack und das Südbad in der Neustadt von 10 bis 18 Uhr, das Westbad in Walle sowie das Vitalbad in der Vahr von 10 bis 15 Uhr. Alle anderen Bäder bleiben geschlossen.

Eissporthalle Paradice: Am Tag der Deutschen Einheit öffnet das Paradice von 10 bis 18 Uhr.

Klimahaus Bremerhaven: Das Klimahaus kann von 10 bis 18 Uhr besucht werden.

Müllabfuhr: Am Tag der Deutschen Einheit fällt die Abfallentsorgung aus. Restmüll, Bioabfall sowie Papiermüll und Gelber Sack werden nicht abgeholt. Die Nachholtermine stehen im Bremer Abfallkalender. Außerdem bleiben die kommunalen Recycling-Stationen an diesem Tag geschlossen.

Die Bremer Stadtreinigung beantwortet Fragen zu den Abfuhrterminen und allen anderen Abfall- und Stadtsauberkeitsthemen unter der Rufnummer 0421 361-3611.

Museen: Die Kunsthalle ist wegen Aufbauarbeiten zur Ikonen-Ausstellung bis zum 18. Oktober geschlossen. Das Übersee-Museum und das Focke Museum öffnen am Tag der Deutschen Einheit von 10 bis 17 Uhr. Das Paula-Modersohn-Becker Museum ist von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Das Gerhard-Marcks-Haus öffnet von 10 bis 18 Uhr; das Weserburg Museum für moderne Kunst sowie das kek Kindermuseum haben von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Das Hafenmuseum am Speicher XI ist von 11 bis 18 Uhr geöffnet. In Bremerhaven hat das Deutsche Schifffahrtsmuseum von 10 bis 18 Uhr und das Historische Museum von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Das Deutsche Auswandererhaus Bremerhaven kann von 10 bis 18 Uhr besucht werden.

Universum Science Center: Am Tag der Deutschen Einheit kann das Science Center von 10 bis 18 Uhr besucht werden.

Zoo am Meer Bremerhaven: Der Zoo ist von 9 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet.