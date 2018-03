An Ostern gelten bei den Kundencentern der BSAG geänderte Öffnungszeiten. (Archivbild) (Christina Kuhaupt)

An Ostern, von Karfreitag (30.3.) bis Ostermontag (2.4.) gilt ein abweichender Fahrplan für Busse und Bahnen der Bremer Straßenbahn AG (BSAG).

An Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag gelten tagsüber die Sonntagsfahrpläne.

In den Nächten auf Karfreitag, auf Ostersonntag und auf Ostermontag fahren die Nachtlinien wie in den Nächten von Sonnabend auf Sonntag.

In der Nacht von Karfreitag auf Sonnabend fahren die Nachtlinien wie immer in den Nächten von Freitag auf Sonnabend.

Zudem haben die Kundencenter in Bremen nicht wie gewohnt geöffnet, teilweise bleiben sie ganz geschlossen:

Kundencenter Domsheide

Karfreitag, 30.03.2018 - geschlossen

Samstag, 31.03.2018 - 10 bis 18 Uhr

Ostersonntag, 01.04.2018 - geschlossen

Ostermontag, 02.04.2018 - geschlossen

Kundencenter Hauptbahnhof

Karfreitag, 30.03.2018 - 9 bis 17 Uhr

Samstag, 31.03.2018 - 9 bis 18 Uhr

Ostersonntag, 01.04.2018 - 9 bis 17 Uhr

Ostermontag, 02.04.2018 - 9 bis 17 Uhr

Kundencenter Vegesack

Karfreitag, 30.03.2018 - geschlossen

Samstag, 31.03.2018 - 9 bis 14:30 Uhr

Ostersonntag, 01.04.2018 - geschlossen

Ostermontag, 02.04.2018 - geschlossen

Fahrkarten können natürlich weiterhin direkt im Bus (beim Fahrer), in der Straßenbahn (am Automaten) oder an den neuen Ticketautomaten am Bahnsteig an der Domsheide gekauft werden. (wk)