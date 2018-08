Live-Musik im Rhododendronpark: Das Horn-to-be-wild-Festival wird von Bremer Jugendlichen organisiert. (Oliver Schweers)

Die Dichte ist enorm: Selten gab es in Bremen in einem Monat so viele Musik- und Kulturfestivals unter freiem Himmel wie in diesem. Wer durchzählt, kommt auf mehr als 20 Feste und Festivals im August, bei denen jeweils mehrere verschiedene Künstler und Musiker unter freiem Himmel am selben Ort auftreten.

Zu etablierten Kulturveranstaltungen wie dem Klassikereignis Sommer in Lesmona und dem Theaterfestival Shakespeare im Park kommen in diesem Jahr neue und einmalige Feste hinzu: Das Himmelhöft-Festival am Lankenauer Höft, das Dreizehngrad-Festival bei der Bremer Woll-Kämmerei und das große Mercedes-Benz Open-Air zum 40. Geburtstag des Bremer Werks in Sebaldsbrück.

Neue Feste entstehen

Auch in den vergangenen Jahren sind neue Orte und Feste entstanden: Seit 2014 bringen die Dixieland-Tage Jazz und Swing in den Lesumer Hafen. Vor vier Jahren erfanden Jugendliche das Horn-to-be-wild-Festival. Und der Rapper Immo Wischhusen alias Flowin Immo baut seit drei Jahren eine Bühne auf einer Halbinsel am Hemelinger Hafen auf. Das Irgendwo-Kollektiv organisiert nun zum zweiten Mal auf einer Brache beim Flughafen ein kulturelles Sommercamp, und seit 2016 gibt es ein Reggae-Festival am Werdersee.

Kurzum: Bremer Bands und DJs fehlt es derzeit nicht an Gelegenheiten, unter freiem Himmel aufzutreten. Und alle, die auf Open-Air-Kultur stehen, haben momentan die Qual der Wahl, denn an fast jedem August-Wochenende laufen mehrere Festivals gleichzeitig.

Eine Frau, die sich in der Festivalszene gut auskennt, ist Kulturmanagerin Andrea Rösler vom Verein Musikszene Bremen. Sie mischte bei der Breminale und beim Summersounds mit, sie ist federführend an der Organisation des Übersee-Festivals beteiligt und unterstützt das Himmelhöft-Festival. Warum sich so vieles im August ballt? "In der Schulferienzeit sind viele weg, und im Juli sind auch viele große Festivals wie Deichbrand, Wacken und Wattenschlick, bei denen dann die Bands unterwegs sind", sagt Rösler. In Bremen würden sich viele Festival-Veranstalter im Vorfeld schon wegen der Termine absprechen, sagt sie: Bei der Kompletten Palette und beim Irgendwo gebe es parallel zum Übersee-Festival keine größeren Veranstaltungen, stattdessen würden die Veranstalter oft selbst beim Übersee-Festival mitmachen.

Mindestens sechs Open-Air-Veranstaltungen laufen parallel

Trotzdem läuft vieles zeitgleich: Allein an diesem Wochenende gibt es in Bremen parallel mindestens sechs Open-Air-Veranstaltungen mit Musik. Schlager satt gibt es bei der Bremen-Olé-Party, Peter Maffay tritt beim Mercedes-Benz Open-Air auf, fünf Bands und zehn DJs beim neuen Himmelhöft-Festival, sieben Bands bei Horn to be wild, sieben Live-Acts bei der Kompletten Palette und mehr als ein Dutzend Drum'n'Bass-DJs beim Connect-Open-Air am Pier 2 – alles am selben Abend.

Am Wochenende darauf folgen das Summersounds-Festival in der Neustadt und das Klassik-Ereignis Sommer in Lesmona. Und rund um den 25. und 26. August gibt es dann Sommertheater mit Shakespeare im Park, die Dixieland-Tage in Lesum, das Reggae-Braemin-Festival, und das Bremer Musikfest beginnt. Am letzten Wochenende des Monats laufen dann das Übersee-Festival und das Dreizehn-Grad-Festival in der Bremer Wollkämmerei – leider parallel.

"In diesen Wochen ballt es sich, der Sommer hat einfach nicht mehr so viele Wochen, wenn die Ferien vorbei sind", sagt auch Annette Ruppelt von der Shakespeare Company. "Und die Bremer Veranstalter werden auch mutiger, was Open-Air angeht. Sie sehen wohl auch, dass es dafür einen großen Markt gibt, und da versucht eben auch jeder, sein spezielles Festival auf die Beine zu stellen."

Diese Festivals sollten Sie nicht verpassen:

Sommer in Lesmona

Mit Hut, Weingläsern und Picknickkorb rücken die Gäste an: Das Freiluftvergnügen Sommer in Lesmona in Bremen-Nord zieht jedes Jahr Tausende an. Benannt ist das Festival nach einer bekannten Bremer Liebesgeschichte, die im 19. Jahrhundert in Knoops Park spielt. Zwischen den alten Bäumen nahe der Lesum treten seit 1995 jedes Jahr im Sommer die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen und prominente Gäste auf. In diesem Jahr steht das nostalgische Konzertwochenende vom 17. bis 19. August unter dem Motto "Fernweh". Neben klassischer Musik gehören auch eine Lesung, eine Open-Air-Filmnacht und ein Picknickwettbewerb zum Programm. Besonderer Gast ist diesmal der finnische Jazzpianist und Komponist Iiro Rantala.

Überseefestival

(Frank Thomas Koch)

Insgesamt 19 Bands und Musiker, drei Spielstätten, rund 3000 erwartete Besucher: Beim Überseefestival kommt die Bremer Musikwelt in der Nähe des Europahafens zusammen, das alles ohne Eintritt. Der Verein Musikszene Bremen, der das Festival veranstaltet, setzt sich seit 2007 für Bremer Bands ein und bietet rund 60 Musikern Proberäume im ehemaligen Zollhaus am Hansator. Auf dem Gelände des Vereins werden vom 31. August bis 2. September zwei Open-Air-Bühnen stehen, Live-Musik gibt es zudem in der Zollkantine. Viele Bremer Gruppen, Kollektive und Bands versammeln sich hier, ein großes Familientreffen mit einer musikalischen Bandbreite von Rock bis Indie, Hip-Hop bis Punk, Ska bis Elektro Pop.

Bremen Olé

Feierstimmung im Zentrum der Stadt: Schlager- und Popmusik-Fans kommen bei der Bremen-Olé-Party an diesem Sonnabend, 11. August, ab 13 Uhr auf ihre Kosten. Dann soll die Bürgerweide wieder mit einer großen Open-Air-Bühne zur Tanzfläche werden. Geplant sind Auftritte von Musikern wie Mickie Krause, Mia Julia, Jörg Bausch, Die Atzen, Ikke Hüftgold und der Hermes House Band. Insgesamt 14 Auftritte stehen auf dem Programm – wer will, kann hier zehn Stunden lang feiern. Der Veranstalter setzt auf eine Mischung aus Ballermann-Ohrwürmern und poppiger Schlagermusik. Zwischen den Live-Acts wollen Entertainer Lorenz Büffel und DJ Christian Schall die Feierlaune weiter schüren. Dazu gibt es Cocktail-Bars, Getränke- und Imbissstände. Erwartet werden mehr als 10.000 Besucher.

Summersounds

Seit Jahren ist das Summersounds-Festival in den Neustadtswallanlagen gewachsen und zieht längst nicht mehr nur Musikfans links der Weser an: Diesmal gibt es erstmals vier Bühnen rund um die Hügel hinter dem Theater am Leibnizplatz. Zu hören sein werden Deutschpop, Indie-Rock und Rap, aber auch für Newcomer gibt es mit der HSB Next Stage wieder eine eigene Bühne. Das Festival findet am 18. August statt und zog zuletzt bis zu 12.000 Gäste an.

Himmelhöft-Festival

Das Festival Himmelhöft gibt es zum ersten Mal: Rund um das Lankenauer Höft am Neustädter Hafen treten an zwei Tagen fünf Bands und zehn DJs auf. Aufgebaut werden eine Deichbühne und ein Jurtenzelt. Am Sonnabend, 11. August, gibt es von 16 Uhr bis 2 Uhr Programm mit Live-Acts und Tanzbarem, am Sonntag ab 14 Uhr ist ein Familientag geplant, mit Hüpfburg, Schiffsbau und Livemusik. Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen. Veranstalter ist der Verein Wanderlust.

Die Komplette Palette

Das kleine Paradies" – so nennt der Bremer Rapper Immo Wischhusen alias Flowin Immo das Gelände am Hemelinger Hafen. Auf einer Brachfläche im Grünen, die von drei Seiten von Wasser umschlossen ist, bringt er mit seinem Unterstützerteam nun schon zum dritten Mal Bands, Künstler und Feierfreudige zusammen. An bestimmten Tagen steht geballte Live-Musik auf dem Programm, in diesem Monat insbesondere am 11. und am 25. August.