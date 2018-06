Ob die Gebühr tatsächlich abgeschafft wird, wird von der Bürgerschaft in der nächsten Wahlperiode endgültig zu entscheiden sein. (dpa)

Die Verwaltungsgebühr von 62 Euro, die Bremens Hochschulen pro Semester von ihren Studenten erheben, soll schrittweise abgeschafft werden. Dafür hat sich am Mittwoch der Wissenschaftsausschuss der Bürgerschaft ausgesprochen. Ursprünglich sollte die Gebühr zum nächsten Wintersemester sogar um zwölf Euro angehoben werden. Davon wird nun abgesehen, in einem zweiten Schritt ab 2020 soll die Gebühr sogar komplett entfallen.

Ob es tatsächlich so kommt, wird allerdings von der Bürgerschaft in der nächsten Wahlperiode endgültig zu entscheiden sein. Für die Abschaffung der Gebühr hatten sich insbesondere die Jungsozialisten in der SPD stark gemacht. Im Gegenzug hatten sie ihren Widerstand gegen die weitere öffentliche Förderung der privaten Jacobs University in Bremen-Nord aufgegeben.