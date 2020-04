Nadine Gondek absolvierte ihre Ausbildung bei der Handwerkskammer. Inzwischen ist sie selbst Ansprechpartnerin für die Azubis. (Frank Thomas Koch)

Die Abteilung, in der ich arbeite, ist unter anderem für die Beitragsveranlagungen zuständig. Wir haben ja rund 5000 Betriebe, die unterschiedlich hohe Beiträge zahlen. Wir bekommen die Beitragsbemessungsgrundlagen maschinell übermittelt, und einmal im Jahr schicken wir dann die Bescheide heraus. Das mache ich mit einer Kollegin zusammen. Dazu gehört natürlich dann auch das Mahnwesen. Oder, dass wir Vereinbarungen mit den Unternehmen treffen, falls sie zum Beispiel ihre Beiträge in Raten zahlen möchten. Hinzu kommen Aufgaben der Buchhaltung wie das Einspielen von Zahlungseingängen und die Bearbeitung der Eingangsrechnungen.

Ja, auch die Bar-Kasse fällt in meine Zuständigkeit. Es ist tatsächlich noch so, dass wir Gebühren auch in bar entgegennehmen, wenn sich Unternehmen zum Beispiel in die Handwerksrolle eintragen lassen oder bei Prüfungen, die hier vor Ort durchgeführt werden. Wir hatten mal überlegt, ob wir das abschaffen, weil es ja eigentlich aufgrund der Digitalisierung nicht mehr zeitgemäß ist. Die Realität zeigt aber, dass die Barzahlung weiterhin gerne gesehen ist und gerade auch im Handwerk gerne angenommen wird.

Mehr zum Thema Serie „Bremer Institutionen“: Teil 3 Bremer Handwerkskammer: Schnellboot mit Tradition Vom Namen kennt jeder Bremer große Institutionen wie die Arbeitnehmerkammer, die Gewoba oder die ... mehr »

Ich habe hier 1999 meine Ausbildung begonnen. Vorher hatte ich ein Schulpraktikum als Erzieherin im Kindergarten absolviert und wusste danach, dass ich das auf keinen Fall machen möchte. Ich habe dann die Handelsschule besucht, hatte dort betriebswirtschaftliche Grundlagen und Rechnungswesen als Fächer. An der Ausbildung hat mir gefallen, dass sie so vielfältig war, mit den ganzen Bereichen von Meisterprüfung über die Lehrlingsrolle, das Ausbildungs- und Prüfungswesen bis hin zur Beratung und der Buchhaltung. Deshalb bin ich 2004 auch gerne zurückgekehrt und übrigens inzwischen selbst für die Ausbildung hier zuständig. Im Sommer beginnt die nächste Auszubildende ihre dreijährige Lehre. In Zukunft wollen wir pro Jahr einen Auszubildenden oder eine Auszubildende einstellen.

Weil wir die Barkasse in unserem Büro führen, sprechen bei uns auch die Wandergesellen vor und sie erzählen, was sie so erleben. Solche Geschichten hört man nicht jeden Tag. Meist kommen sie alleine oder zu zweit. Wenn sie allerdings einen Kameraden nach Hause begleiten, können es deutlich mehr sein. Jeder bekommt von uns ein Siegel und eine Unterschrift für sein Buch und eine kleine finanzielle Unterstützung.

Mehr zum Thema Serie „Bremer Institutionen“: Teil 2 Bremer Handelskammer: Stimme der Wirtschaft Vom Namen kennt jeder Bremer große Institutionen wie die Arbeitnehmerkammer, die Gewoba oder die ... mehr »

Es werden weniger. Wir hatten schon bis zu 100 im Jahr, zuletzt waren es so um die 60, 65. Einige fragen uns auch um Rat, zum Beispiel nach Betrieben, in denen sie arbeiten können. Wir dürfen natürlich keine speziellen Auskünfte geben, aber wir versuchen schon, jedem zu helfen.

Zur Person

Nadine Gondek (37) hat bis 2002 ihre Ausbildung bei der Handwerkskammer absolviert und ist 2004 zurückgekehrt. Sie arbeitet seitdem in der Verwaltung im Bereich „Service und Projekte“.