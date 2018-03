Die Frauen in Deutschland bekommen wieder mehr Kinder. Auch in Bremen wurden nach den aktuellsten Zahlen mehr Babies auf die Welt gebracht. (dpa)

Im kleinsten Bundesland sind 2016 so viele Kinder geboren worden wie seit Anfang der 1970er-Jahre nicht mehr: 7133 Geburten wurden in Bremen und Bremerhaven gezählt. In den vergangenen Jahren stieg die Zahl der Neugeborenen stetig, doch nun ist der Anstieg besonders stark: Die Geburtenzahl wuchs gegenüber dem Vorjahr in der Stadt Bremen um 9,6 Prozent. Allein in Bremen-Stadt wurden 5916 Kinder geboren, über 500 Kinder mehr als noch 2015. Die meisten Geburten gab es in der Neustadt (505), in Gröpelingen (492) und Hemelingen (469).

Auch in Niedersachsen gab es mit mehr als 75 000 Geburten einen Babyboom. Die Zahl der Neugeborenen stieg um mehr als zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Bremen und Niedersachsen reihen sich damit in einen bundesweiten Trend ein: Die Geburtenrate ist in ganz Deutschland gestiegen. Die Geburtenziffer lag 2016 bundesweit bei 1,59 und ist damit so hoch wie zuletzt seit vielen Jahren nicht mehr. Die Statistiker führen diese Entwicklung im Wesentlichen auf zwei Faktoren zurück: Zum Einen bekamen Frauen im Alter zwischen 30 und 37 Jahren zuletzt häufiger Kinder. "Sie hatten im jüngeren Alter deutlich weniger Kinder zur Welt gebracht als Frauen älterer Jahrgänge und realisieren derzeit unter günstigen familienpolitischen und wirtschaftlichen Bedingungen ihre Kinderwünsche", heißt es in einer Mitteilung des Statistischen Bundesamtes. Zudem gebe es derzeit mehr Frauen in dieser Altersgruppe. Der zweite Faktor für den Babyboom: Auch ausländische Frauen in Deutschland haben mehr Kinder bekommen. In dieser Gruppe ist ein Anstieg von 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr zu beobachten. Eine Erklärung der Statistiker: Zuletzt kamen viele Frauen aus Ländern mit traditionell hoher Geburtenrate nach Deutschland.

In der EU insgesamt und in Deutschland bekommen Frauen ihr erstes Kind im Schnitt mit 29 Jahren. In Italien und Spanien lag das Durchschnittsalter bei über 30, in Bulgarien und Rumänien gibt es viele jüngere Mütter.