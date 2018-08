Runder Geburtstag für das Swissotel Bremen. Rund 62.000 Übernachtungen hat das Edelhotel im Jahr. (Marlo Mintel)

Rund 170 geladene Gäste haben am Freitagabend im Swissotel Bremen den zehnten Geburtstag der Edelherberge gefeiert. Zu Beginn der Feierlichkeiten gab es eine Überraschung: Michael Möcking, Swissotel-Regionalleiter für Westeuropa, verkündete in seiner Begrüßungsrede, dass Ulrich Heim das Bremer Vier-Sterne-Hotel ab dem 1. September 2018 leiten wird. Er beerbt Sven-Erik Richter, der vor zwei Wochen auf eigenen Wunsch seinen Posten als Hoteldirektor aufgab. Richter leitet für Accorhotels, dem Swissotel-Mutterkonzern, eine Unterkunft in den Vereinigten Staaten.

„Ich freue mich auf die tolle Mannschaft“, sagte Ulrich Heim. „Die Gesamtaufgabe ist größer, und dazu noch in einer neuen Stadt.“ Heim zieht aus Hannover nach Bremen. In der niedersächsischen Landeshauptstadt führt der 50-Jährige ein Hotel mit 145 Zimmern. Kein Vergleich zum Swissotel, das über 230 Zimmer verfügt und sich über vier Etagen erstreckt. Im Nobelhotel am Hillmannplatz haben in der vergangenen zehn Jahren Stars und Sternchen wie Fußballer David Beckham, Musiker Udo Lindenberg, Schauspieler Elyas M’Barek, US-Rapper Nelly oder Komiker Paul Panzer genächtigt.

Neben der Überraschung auf dem Direktorposten wurde den Geburtstagsgästen einiges geboten: Für die musikalische Unterhaltung sorgten Livebands, Artistin Mareike Koch hielt mit ihrer Vorführung die Besucher in Atem. Ein Zauberkünstler, ein Schnellzeichner, eine Selfie-Fotobox sowie eine Vernissage der SOS-Kinderdörfer aus Worpswede und Bremen rundeten das Programm ab.

„Wir sind total stolz, hier in Bremen vertreten zu sein“, sagte Regionalleiter Michael Möcking. Die ersten Gäste übernachteten im Juli 2008 im wuchtigen Gebäude direkt an den Wallanlagen. Wegen der Sommerferien fand die Geburtstagsparty nun im August statt.