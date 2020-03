Im Auditorium der Hochschule für Künste wurden am Montagabend drei mögliche Trassenführungen für eine Straßenbahnlinie durch die Überseestadt vorgestellt. (Roland Scheitz)

Die Stadt will prüfen lassen, ob und wo eine Straßenbahnlinie durch die Überseestadt möglich, sinnvoll und wirtschaftlich wäre. Bevor in Kürze eine entsprechende Machbarkeitsstudie anläuft, sollten diejenigen, die zwischen Stephanibrücke und Wendebecken wohnen, arbeiten oder auf eine andere Weise mit dem Ortsteil zu tun haben, ein Wörtchen mitzureden haben. Rund 100 Menschen nahmen die Einladung der Senatsressorts für Mobilität und Wirtschaft an, im Rahmen einer öffentlichen Beteiligungsrunde Ideen, Wünsche und Vorbehalte zu äußern.

Im Auditorium der Hochschule für Künste wurden drei mögliche Trassenführungen vorgestellt, die drei Stunden lang intensiv studiert und diskutiert wurden. Variante eins sieht eine Linienführung vom Hansator durch Konsul-Smidt-Straße und Kommodore-Johnsen-Allee Richtung Hafenkante vor. Die zweite Variante erschließt die Überseestadt über die Hafenstraße. Bei Variante drei biegt die Straßenbahn von der Nordstraße aus ins Überseetor.

Die Bremer Regierungsparteien haben in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass „eine neue, direkte Straßenbahnlinienführung weit in die Überseestadt hinein“ geprüft und ein Planverfahren zügig eingeleitet werden soll. Andreas Busch, Chefplaner der Bremer Straßenbahn AG, musste den ortskundigen Zuhörern den Handlungsbedarf nicht erläutern: Bislang ist die Überseestadt mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht gut erschlossen. Die bestehenden Straßenbahnlinien halten an der Peripherie. Gleichzeitig gibt es vor allem in den Spitzenzeiten eine hohe verkehrliche Belastung durch den motorisierten Individualverkehr. Die Buslinie 20, die eine Zeit lang für die „Insel-Rundfahrt“ zuständig gewesen war, wurde eingestellt, weil sie vor allem im Berufsverkehr sehr verspätungsanfällig war. Sehr gut angenommen werde indes die Straßenbahnlinie 5, die seit rund einem Jahr Hauptbahnhof und Hansator verbindet. Busch bilanzierte: „Mit einer verlässlichen und zügigen Verbindung erreicht man mehr Fahrgäste und entlastet die Straßen.“

„Keine Bebauung des Waller Wieds“, stand auf einem der Zettel, den ein Teilnehmer den Planern hinterlassen hatte. Andere wünschten sich bis zur Realisierung der Straßenbahn einen Shuttle-Bus, der die Überseestadt in kurzen Intervallen erschließt, oder eine Direktverbindung von Findorff aus über den Waller Ring. Ihre Anregungen sollen gemeinsam mit den behördeninternen Vorgaben sowie den Vorschlägen der Träger öffentlichen Belange dem Dresdener Planungsbüro zufließen, das im engen Austausch mit der Bremer Arbeitsgruppe ab April seine Machbarkeitsstudie durchführen soll, erklärte Projektleiter Maximilian Blobel aus dem Referat Verkehrsprojekte der Senatorin für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau. Die Ergebnisse der Untersuchung erwarte man im Herbst dieses Jahres. Vorbehaltlich eines positiven Votums sei mit einem Baubeginn frühestens im Jahr 2024 zu rechnen.