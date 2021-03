Das Impfzentrum in der Messehalle an der Bürgerweide. (Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Die jüngsten Beschlüsse der Gesundheitsministerkonferenz könnten Bremen dazu zwingen, seine Corona-Impfstrategie zu ändern. Denn der Plan, vor allem über ein zentrales und ausgebautes Impfzentrum bis zu 15.000 Impfungen pro Tag anzubieten, würde sich mit der Empfehlung der Minister vom Mittwoch nicht verwirklichen lassen. Danach sollen die Impfzentren pro Woche nur noch mit einer vorgegebenen Menge von bundesweit insgesamt 2,25 Millionen Impfdosen beliefert werden.

Aufgeschlüsselt nach Bevölkerung ergibt das ein Kontingent von wöchentlich 18.450 Impfdosen für die beiden Impfzentren im Land Bremen. Damit sind in der Messehalle nicht mehr als die bislang schon realisierten rund 2000 Impfungen pro Tag möglich. Darüber hinaus verfügbare Impfstoffmengen sollen künftig direkt vom Bund an den Großhandel und so über die Apotheken an die niedergelassenen Ärzte gehen. Mutmaßlich ab Mitte April werden die gelieferten Impfstoffmengen so eine Aufteilung ermöglichen.

Unklar ist, wie verbindlich der Beschluss der Gesundheitsminister ist. Dem Vernehmen nach sind neben Bremen weitere Bundesländer von der Vorgabe nicht überzeugt. Allerdings bestimmt der Bund allein darüber, wie er die Impfstoffmengen verteilt. Ob Bremen von einer im Beschluss ausdrücklich ermöglichten Ausnahme für den Monat April Gebrauch macht, ist ebenfalls noch nicht abschließend geklärt. Derzeit diskutiert man das mit der Kassenärztlichen Vereinigung. In dem Fall stünden im April auch eine wachsende Menge der Impfdosen vollständig den Impfzentren zur Verfügung. Impfungen durch die Hausärzte wären dann in Bremen erstmal nicht möglich.

Das Bremer Gesundheitsressort hat bislang die zentrale Organisation und Abwicklung der Impftermine stets als beste Lösung betrachtet, um die Prioritäten der Impfverordnung mit einer möglichst hohen Impfquote in Einklang zu bringen. Bremen zählt mit seiner Impfquote bislang in Relation zu Bevölkerung und verimpften Dosen zu den Spitzenreitern unter den Bundesländern.