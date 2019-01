An der Seewenjestraße erinnern zwei Stolpersteine an Friedrich Buhlrichs Schwestern Erika und Margret. (Fotos: Frank Thomas Koch)

Wofür steht der 27. Januar? Friedrich Buhlrich spricht seit einigen Jahren immer wieder mit den verschiedensten Menschen über die Bedeutung dieses Datums. „Das ist der Holocaust-Gedenktag“, bekommt der 72-Jährige dabei häufig zu hören. Eine Aussage, die er mit einem kurzen Kopfschütteln quittiert: „Ist es nicht. Es ist der Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus.“

Dass der 27. Januar für Friedrich Buhlrich ein sehr wichtiger und hoch emotionaler Tag ist, erklärt sich aus seiner Familiengeschichte: Seine drei Geschwister wurden Opfer des systematisch geplanten und ausgeführten Massenmordes an Bremer Behinderten während des Faschismus.

„Ich bin der Meinung, dass wir an diesem Tag an alle Opfer denken müssen. Wir sind eine Gruppe“, sagt der gelernte Autoschlosser und frühere KFZ-Sachverständige, der in Gröpelingen aufgewachsen ist und inzwischen in Delmenhorst lebt. Und er meint damit ausdrücklich alle Opfer des Nationalsozialismus: Sinti und Roma, Euthanasie-Opfer, Kriegsgefangene, Homosexuelle, Zeugen Jehovas und Juden – ganz im Sinne des früheren Bundespräsidenten Roman Herzog, der 1996 den 27. Januar, den Tag der Befreiung von Auschwitz, mit Zustimmung aller Parteien zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus erklärt hatte.

Drei Sterbeurkunden im Fotoalbum

Dass er selbst zu den Opfern zählt, weiß Buhlrich erst seit rund 30 Jahren. In seinem Elternhaus an der Seewenjestraße 184 schien zunächst die Welt vollkommen in Ordnung: „Ich habe von meinen Eltern Arbeit, Ehrlichkeit und Anstand gelernt. Jeden Sonntag ging es mit dem Fahrrad zur Parzelle im Renettenweg und danach zu meiner Tante zum Mittagessen.“

Doch die Dinge lagen anders, als es den Anschein hatte. Am 27. Mai 1967, Buhlrichs 21. Geburtstag, eröffneten die Eltern dem jungen Mann, dass sie ihn 1946 kurz nach seiner Geburt adoptiert hatten. Rund 20 Jahre später, beide Eltern waren inzwischen verstorben, stieß Buhlrich beim Blättern in alten Fotoalben auf drei Sterbeurkunden. Nachforschungen ergaben Furchtbares: „Mein Bruder Hans Wilhelm ist im Alter von zehn Jahren in der Heilanstalt Kutzenberg bei Nürnberg umgebracht worden. Meine Schwestern Erika und Margret – acht und drei Jahre alt – in der Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg.“

Bis heute ist der Delmenhorster damit beschäftigt, die genauen Umstände aufzuklären. Die Krankenakten der Schwestern hat er, die des Bruders nicht. Nach wie vor werde über die systematische Tötung von Behinderten im Nationalsozialismus viel geschwiegen und Unterlagen seien schwer zugänglich, erzählt Buhlrich: „2003 habe ich mit einer Nonne in Kutzenberg gesprochen, aber ich kam zwei Jahre zu spät – die letzte Zeitzeugin war inzwischen tot.“

Was er mit Sicherheit weiß: Sein am 1. Mai 1932 geborener Bruder Hans Wilhelm war körperlich und geistig beeinträchtigt. Als die hochschwangere Mutter mit der Versorgung des Jungen überfordert war, hatte der Vater ihn auf Rat des Hausarztes vorübergehend in einem Heim unterbringen und später wieder zurückholen wollen. Doch das Jugendamt stempelte Hans zum „Schwachsinnigen“ ab; er kam im Januar 1941 in ein Kinderheim in Oldenburg, dessen 103 Bewohner wenige Monate später nach Bayern verlegt wurden. Dort starb Hans Wilhem 1942, angeblich wegen Herzschwäche. „Was sich da genau abgespielt hat, kann ich nicht sagen“, so Buhlrich. Noch immer existiere die Einrichtung als Krankenhaus, doch als Privatperson komme er nicht an Informationen.

Über seine beiden 1936 und 1941 geborenen Schwestern Erika und Margret weiß Buhlrich folgendes: Sie waren vollkommen gesund. Doch nachdem die verängstigten Mädchen sich im August 1944 während eines Bombenangriffs im Bunker nicht beruhigt werden konnten, war ihre Mutter angezeigt worden. Zunächst wurde das Jugendamt eingeschaltet, dann das Gesundheitsamt – und dort bearbeitete eine Schwester den Fall, die seinerzeit schon Hans Wilhelm untersucht hatte. Sie übernahm die Daten aus dessen Krankenakte und ordnete an, die Schwestern ebenfalls in ein Heim zu geben. Anfang September 1944 wurden sie in die Heil- und Pflegeanstalt Lüneburg gebracht und starben dort nach 78 beziehungsweise 141 Tagen – beide angeblich an Lungenentzündung. Zu Forschungszwecken wurden beiden Mädchen nach ihrem Tod das Gehirn und mehrere Organe entnommen.

Eine Entschädigung oder Wiedergutmachung haben Friedrich Buhlrichs Eltern – die es zu Lebzeiten nicht fertig gebracht hatten, mit ihm über diese Geschehnisse zu sprechen – seines Wissens nie bekommen. Drei Entschuldigungen habe er bis heute erhalten, erzählt Buhlrich: „Eine vom Bürgermeister von Lüneburg, eine von der Geschäftsführerin des Klinikums Ost und eine von der Gesundheitssenatorin.“

„Meine Geschwister haben es nicht verdient, vergessen zu werden“, sagt Buhlrich, der für Hans Wilhelm, Erika und Margret Stolpersteine verlegen ließ und bei Vorträgen und Ausstellungen an sie erinnert. Vor vier Jahren hat der Delmenhorster schließlich alle Oberschulen in Bremen und Delmenhorst angeschrieben und angeboten, über die Verbrechen aufzuklären, die im Nationalsozialismus verübt wurden: „Mit 14 davon arbeite ich inzwischen zusammen. Für mich ist unsere Jugend wichtig. Nicht, dass wir da wieder reinlaufen.“ Der Austausch mit den vielen Jugendlichen tue ihm gut, betont Buhlrich: „Manche Kinder fragen, ob sie helfen können. Manche weinen auch, weil sie selbst behinderte Geschwister haben.“