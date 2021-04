Abstand halten und Maske tragen, das galt auch 2020 schon in der Fatih-Moschee. Trotz sogenannter Bundesnotbremse können Angehörige der islamischen Religionsgemeinschaft in die Moscheen kommen. Die Ausgangsbeschränkungen sehen Ausnahmen zum Gottesdienstbesuch und auch zum Nacht- und Morgengebet vor. (Frank Thomas Koch)

Schon im zweiten Jahr verbringen Moslems den Fastenmonat Ramadan unter Corona-Bedingungen. Was die Religiösen unter den rund 50.000 bis 60.000 dem Islam angehörenden Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt Bremen dabei seit dem 13. April erleben? Murat Çelik, Vorsitzender der islamischen Religionsgemeinschaft Schura, beschreibt es so: „Im Vergleich zu 2020 ist fast ein Stück weit Normalität zurückgekehrt. Damals waren die Moscheen während des Ramadan mehrere Wochen geschlossen. Man hat sich mehr oder weniger in der eigenen Familie bewegt.“

Dabei wird es mit Inkrafttreten der sogenannten Bundesnotbremse bis Ende Juni bleiben müssen. Immerhin sind die Moscheen weiterhin geöffnet, auch Gebete am späten Abend und am frühen Morgen bleiben möglich. Insgesamt gibt es 31 Moscheegemeinden in Bremen. Allein die 20, die der Schura angehören, zählen nach eigenen Angaben zusammen regelmäßig mehr als 10.000 Besucher. In normalen Zeiten.

Abstandsregeln und Hygienekonzepte machen es aber auch jetzt möglich, dass Gläubige ihre täglichen fünf Gebete in den Gotteshäusern verrichten können. Beim allabendlichen Fastenbrechen „gehört es zur Tradition, Familienmitglieder und Freunde einzuladen und sich zu besuchen“, sagt Murat Çelik. „Das Gemeinsame, Geschwisterliche, das fehlt jetzt.“ Gegessen und getrunken wird während der Fastenzeit erst nach Sonnenuntergang – und im engsten Kreis. „Ich habe bis jetzt noch nicht einmal meine Eltern eingeladen“, sagt der 40-Jährige.

Eine große Sorge der Muslime ist inzwischen aus der Welt: Die Ausgangssperre ab 22 Uhr drohte, die Nachtgebete in den Moscheen unmöglich zu machen: Der Sonnenuntergang ist von Tag zu Tag später. Nach dem Fastenbrechen noch rechtzeitig in die Moschee und nach dem Gebet wieder nach Hause zu kommen, das wäre knapp und in paar Tagen wohl unmöglich geworden. Und das, obwohl die Gebete von etwa einer Stunde auf rund 15 Minuten zusammengestrichen worden seien, wie Emre Turgul sagt. Er ist Assistent der Geschäftsführerin der islamischen Religionsgemeinschaft Ditib in Niedersachsen und Bremen und spricht für zwei Moscheen im Bremer Norden. Dass es dort ab dem 13. Mai ein großes, dreitägiges Ramadanfest zum Ende des Fastenmonats – auch als Zuckerfest bekannt – geben wird, dürfte ausgeschlossen sein.

Gottesdienstbesuche sind nun von der Ausgangssperre ausgenommen: Das Nachtgebet nach Sonnenuntergang und bald auch das Morgengebet zwischen vier und fünf Uhr bleiben möglich, die Moscheen können besucht werden. „Ich bin froh über die pragmatische Lösung“, sagt Murat Çelik. „Natürlich dürfen sich keine Grüppchen bilden und es gilt: schnell nach Hause.“ Kontakte müssen verfolgbar sein, Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten, es müssen eigene Gebetsteppiche mitgebracht werden, und die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

„Mit den von 20 auf acht verkürzten Gebetseinheiten erreichen wir, dass sich nicht zu viele Menschen über einen längeren Zeitraum in der Moschee aufhalten“, ergänzt Abdülaziz Kabadayι, Sprecher der Fatih-Moschee in Gröpelingen, der größten in Bremen. Keine Lösung gebe es hingegen für die Versorgung von Flüchtlingen mit Mahlzeiten zum Fastenbrechen, wie Kabadaι sagt: „Wir haben keine Anschriften. Wir dachten immer, die kommen ja zu uns. Aber das geht natürlich nicht mehr, wenn 250 Leute Schlange stehen. Dann ist das Chaos.“

Murat Çelik weiß, dass zwei oder drei andere Moscheen jeden Tag „um die 100“ Essenspakete für Muslime in Flüchtlingsunterkünften vorbereiten. An Suppe, Fleischgerichten, Reis, Salaten und Süßspeisen sollen sich die Gläubigen laben. „Ein deutsches Abendbrot mit Käseschnitte ist nach 15, 16 Stunden Fasten ein bisschen trocken.“

Im Grunde ist das Gemeinschaftliche unersetzlich. „Aber im vergangenen Jahr hat sich auch in den Moscheegemeinden viel in Sache Digitalisierung getan“, sagt Murat Çelik. „Wir sind darin geübter, aber die ältere Generation können wir damit nicht erreichen, wenn der Imam die Koranlesung während des Ramadan streamt.“ Auch der sonntägliche Islamunterricht in der Koranschule werde seit Monaten nur noch online erteilt. „Und Kindergartenkinder kommen einmal wöchentlich virtuell zum Basteln zusammen.“ Çelik findet das „gewöhnungsbedürftig“.

Zur Sache

Der Ramadan

Der neunte Monat des islamischen Mondkalenders ist der Fastenmonat der Musliminnen und Muslime. Weil der Mondkalender kürzer ist als der Sonnenkalender, beginnt der Ramadan jedes Jahr etwas früher. Nach islamischer Auffassung wurde im Ramadan der Koran herab gesandt. Das dreitägige Fest des Fastenbrechens folgt im Anschluss an den Fastenmonat. Es ist nach dem Opferfest, das etwa zwei Monate später gefeiert wird, eines der wichtigsten islamischen Feste.