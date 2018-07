"Eine Rückmeldung ist ein Gebot der Höflichkeit", findet Ralph Saxe von den Grünen. (Frank Thomas Koch)

Die Mühlen in der Politik und der Verwaltung mahlen in eigenem Tempo. Nach der Sommerpause soll der "Entwicklungsplan Bürgerbeteiligung" Wirklichkeit werden, der vor viereinhalb Jahren beschlossen worden ist. Das ist laut der Regierungsfraktionen nicht der einzige Antrag, der im Parlament mindestens mit den Stimmen von SPD und Grünen beschlossen worden ist, jedoch bis heute nicht so umgesetzt worden ist, wie es den Fraktionen eigentlich vorschwebte.

"Ungebührlich lange" habe es gedauert, bis der genannte Entwicklungsplan vorangetrieben worden sei, sagt der grüne Abgeordnete und verkehrspolitische Sprecher Ralph Saxe. Besonders verärgert sei er über ein anderes Beispiel, bei dem die Umsetzung auf sich warten lasse. Es geht um ein "Integriertes Konzept Verkehrssicherheit": 2013 wurde ein entsprechender Antrag der Fraktionen der Grünen und der SPD verabschiedet. Er wolle nicht leugnen, dass seither einiges passiert sei, um die Verkehrssituation an kritischen Punkten wie dem Stern zu verbessern, aber "ein koordiniertes Konzept fehlt bis heute". In der zuständigen Deputation würden die Abgeordneten vertröstet, dass das Thema vom "Team Nahmobilität", das bald entstehen soll, intensiv behandelt werde. Nicht viel anders sehe es beim "Wärmeatlas für Bremen und Bremerhaven" aus. Er wurde 2012 von den Regierungsfraktionen gefordert und liege bislang noch nicht vor.

In der übergroßen Mehrheit der Fälle bearbeiteten und lieferten Senat und Verwaltung wie gewünscht, es gebe jedoch unrühmliche Ausnahmen. "Ich kann damit leben, wenn die Verwaltung uns zurückmeldet, dass das eine oder andere in der Praxis nicht oder derzeit nicht umzusetzen ist", sagt Saxe. Wenn sich jedoch der Eindruck aufdränge, dass anderes quasi unter den Tisch falle, sei das etwas anderes, selbst wenn das unbeabsichtigt geschehe. Er erwarte, so der Landesvorstandssprecher der Grünen weiter, "dass man mit unseren Anträgen systematisch umgeht und den Überblick behält". Eine Rückmeldung, zumindest mündlicher Art, sei "ein Gebot der Höflichkeit".

In der SPD-Fraktion wird eine Liste geführt, die Übersicht über die Anträge bietet, die noch nicht zu dem erwünschten Ergebnis geführt haben. Als ein Beispiel nennt der SPD-Fraktionsvorsitzende Björn Tschöpe die Umgestaltung der Diskomeile (wir berichteten). Es sei ein Unding, dass sechs Jahre nach dem Beschluss noch nichts zu sehen sei. Es gebe mittlerweile ein Konzept, aber "das bisher so wenig passiert ist, ist einfach ärgerlich". Es sei zwar eine zentrale Aufgabe der Abgeordneten, die Regierung zu kontrollieren und bei Bedarf nachzufassen, und in diesem Fall habe sein Kollege Sükrü Senkal eben das unermüdlich getan. "Schön wäre es aber, wenn die Verwaltung unsere Anträge auch umsetzen würde, wenn wir nicht permanent beharrlich dranbleiben."

Als weitere Themen nennt Tschöpe die Umsetzung des Präventionsgesetzes (Antrag aus dem Jahr 2016) und das Thema Alkohol an der Supermarktkasse (2016), wonach Bremen auf Bundesebene tätig werden soll. Die Fraktion warte überdies seit bald zwei Jahren darauf, dass der Senat die Möglichkeiten auslotet, die ärztliche Versorgung in Bremen besser an den Sozialindex der Stadt anzupassen und die Jugendpolitik zu stärken (seit 2015), unter anderem in Form eines Kinder- und Jugendberichts.

Er habe den Eindruck, dass bei Anträgen, die mehrere Ressorts oder Einrichtungen beträfen, mehr Geduld aufseiten der Parlamentarier vonnöten sei, sagt Björn Tschöpe. "Wenn es nötig ist, dass mehrere Ressorts sich abstimmen und vielleicht auch Beiräte eingebunden werden müssen, gibt es oft Reibungs- und Zeitverluste." Indes sei anzuerkennen, dass "sich der Senat bemüht, die Anträge abzuarbeiten, je verbindlicher und genauer sie sind, desto mehr". Die Fraktionen müssten sich auch selbst kritisch prüfen, was die Zahl der Anträge, die Präzision und den Umfang der Aufträge anginge. Vor allem kleinere Verwaltungseinheiten "stoßen personell einfach irgendwann an ihre Grenzen".

Ralph Saxe ist ebenfalls der Ansicht, dass sich die Fraktionen auch "an die eigene Nase fassen müssen: Das Parlament kontrolliert noch zu wenig, was aus seinen Beschlüssen geworden ist." Zudem gelte es, sich "eine gewisse Selbstbeschränkung aufzuerlegen", was die Zahl und den Umfang der Aufgaben betrifft, die man der Verwaltung auferlege. "Lieber ein paar richtig gute Anträge als viele, aus denen nichts werden kann." Dem kann Bürgermeisterin und Finanzsenatorin Karoline Linnert nur beipflichten. Es gebe "ein ganzes Bündel von Gründen", warum manche Anträge länger brauchten, um umgesetzt zu werden, bei manchen sei das sogar unmöglich. An der Haltung des Senats liege es in keinem Fall: "Wir achten die Rechte der Bürgerschaft zutiefst", sagt sie. "Es gibt im Senat niemanden, der meint, dass die Anträge der Bürgerschaft nicht wichtig sind."

Langwierig seien Anträge oft, wenn sie in Bundesratsinitiativen münden, sagt Karoline Linnert. Es gebe eine feste Verabredung, wonach Bremen keine solche Initiative ohne ein weiteres Bundesland starte. Einen Bündnispartner zu finden, könne dauern oder ganz scheitern. Zudem stoße die Verwaltung gelegentlich an ihre Kapazitätsgrenzen, "wir haben niemandem versprochen, dass niemand merkt, dass wir sparen". Mitunter komme es auch zu politischen Kontroversen, zwischen Kabinettsmitgliedern oder zwischen Regierungsfraktionen und -mitgliedern. Und schließlich "ruht nicht auf jeder politischen Saat Segen", so Linnert, manchmal behindere die Praxis quasi die Theorie.

Schlimmstenfalls, sagt Saxe, müsse das Parlament von seinen Rechten als Gesetzgeber Gebrauch machen. Schließlich habe es eine in der Landesverfassung verbriefte Richtlinienkompetenz. "Wenn Bürgerschaftsanträge nur noch als Willensbekundung angesehen werden sollten, können wir Gesetze oder Gesetzesreformen verabschieden." Verbindlichere Anweisungen gebe es nicht.