Großbrand Am Wandrahm vor sechs Jahren: Feuerwehrleute sind bei ihren Einsätzen einer Vielzahl von Gefährdungen ausgesetzt – dazu gehören die Schadstoffe im Brandrauch. (bl)

Der Chef der Bremer Feuerwehr unterstützt ausdrücklich die Einrichtung eines bundesweiten Registers, um Krebserkrankungen bei Feuerwehrfrauen und -männern zentral zu erfassen: „Das ist zwingend notwendig und ein unverzichtbarer Schritt, um eine mögliche Anerkennung als Berufskrankheit zu erreichen“, betont Karl-Heinz Knorr. Wie der WESER-KURIER berichtete, gibt es mehrere internationale Studien, die darauf hinweisen, dass Feuerwehrleute durch die Schadstoffbelastung bei Brandeinsätzen ein erhöhtes Risiko für Krankheiten wie Prostatakrebs, Hodenkrebs, Hautkrebs und Lymphdrüsenkrebs haben.

Bereits nach fünf Jahren im Einsatz sei das Krebsrisiko um bis zu 30 Prozent erhöht. Die Stoffe würden über die Haut aufgenommen, heißt es in diesen Studien. Der Bremer Landesgruppenvorsitzende der Deutschen Feuerwehr-Gewerkschaft, Axel Seemann, forderte bessere Schutzkleidung. Feuerwehrleute in anderen Bundesländern seien besser ausgestattet, zum Beispiel durch mehrlagige Überhosen.

Knorr weist diesen Vorwurf zurück: „Wir unternehmen derzeit alles, was möglich ist, um die Einsatzkräfte zu schützen und vor allem, um verlässliche Erkenntnisse über die Schadstoffbelastung in realen Brandeinsätzen zu ermitteln. Das kennen wir aber noch nicht. Das potenzielle Krebsrisiko für Feuerwehrleute ist in Deutschland erst seit etwa drei Jahren als Thema aufgekommen.“ Studien aus den USA und Kanada ließen sich nicht eins zu eins auf Deutschland übertragen, weil die Brände wegen anderer Baustoffe und Bauweisen von Gebäuden nicht vergleichbar seien. „Teilweise sind die Forschungsergebnisse auch widersprüchlich“, betont der Feuerwehr-Chef. Erkenntnisse soll ein Forschungsprojekt der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung liefern. Knorr gehört zur Lenkungsgruppe des Projekts, das in Hamburg und Berlin anläuft.

Bio-Monitoring nach dem Einsatz

„Brandrauch ist Produkt Hunderter Stoffe, und die Zusammensetzung verändert sich minütlich. Konkret soll geklärt werden, ob und wenn ja, wie viel von krebserzeugenden polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen im Brandeinsatz über die Haut aufgenommen werden“, erklärt Knorr. Dazu würden die Konzentrationen eines bestimmten Stoffwechselproduktes im Urin sowie Dioxine im Blut von Feuerwehrleuten vor und nach dem Einsatz gemessen. Bio-Monitoring heißt dieses Verfahren, an dem Feuerwehrleute aus Hamburg und Berlin teilnehmen und das von Ärzten, Statistikern und weiteren Fachleuten begleitet wird. Mindestens sechs Monate soll es nach Angaben des Bremer Feuerwehr-Chefs laufen und anschließend ausgewertet werden. „Wenn wir wissen, wie groß das Problem ist, dann können wir daraus konkrete Schlüsse für die Früherkennung und die Prävention ziehen.“

Dazu gehöre auch die Schutzkleidung im Brandeinsatz: Knorr weist den Vorwurf zurück, dass die Bremer Einsatzkräfte nicht ausreichend geschützt seien, weil sie im Gegensatz zu ihren Kollegen in anderen Bundesländern nicht über sogenannte Überhosen verfügten. „In Bremen haben wir uns vor einigen Jahren für lange Jacken entschieden, in anderen Bundesländern sind die Feuerwehrkräfte mit kurzen Modellen ausgestattet und tragen deshalb diese Überhosen.“ Aktuell laufe in Bremen ein einjähriger Trageversuch, um die rund 550 Beschäftigen der Berufsfeuerwehr sowie die rund 600 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren mit komplett neuer Schutzkleidung auszurüsten. „Es geht um Kosten bis zu drei Millionen Euro, die im Haushalt für 2019 vom Senat nicht vorgesehen sind. Und bevor dies nicht passiert, kann der Auftrag auch nicht ausgeschrieben werden.“

Einsatzhygiene ist ein wichtiger Ansatz

Ein wichtiger Ansatz zum Schutz sei zudem die sogenannte Einsatzhygiene. Konkret: der Wechsel der Ausrüstung vom Brandeinsatz, bevor die Feuerwehrkräfte den sogenannten Weißbereich in der Wache betreten, sowie die Reinigung des Körpers von Ruß und anderen Rückständen, so Knorr. „Eine Idee ist, dass die Schutzkleidung direkt am Einsatzort abgelegt wird, dafür könnte Wechselkleidung etwa im Gerätewagen vorgehalten werden. Darüber hinaus setzen wir massiv auf Aufklärungskampagnen. Ziel dieser Maßnahmen ist, die Belastungen so weit wie möglich zu reduzieren.“