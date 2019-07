Der neuralgische Unfallschwerpunkt, der in der Straße Vor dem Steintor immer wieder für Stürze von Radfahrern sorgt, soll demnächst beseitigt werden. (Roland Scheitz)

Im Besonderen gelte das für die Straße Vor dem Steintor in Höhe des Hauses Nummer 163, wie Frank Bettinger, der mit seiner Familie in der ­Kunathstraße wohnt, selbst erfahren hat.

Deswegen hat er sich mit der Schilderung des folgenden Unfalls an den WESER-KURIER gewandt: „Meine Frau und unser fünfjähriger Sohn sind vor circa drei Monaten an besagter Stelle mit dem Fahrrad gestürzt. Ursächlich hierfür war – bei nasser Straße – eine Metallplatte, die sich zwischen den Straßenbahnschienen befindet und die sich bei Nässe in eine ‚Eisbahn‘ verwandelt. Insbesondere Fahrradfahrer, die genau an dieser Stelle von der Mitte der Fahrbahn (zwischen den Schienen), die hier als Fahrradweg ausgewiesen ist, auf den nun rechts weiterführenden Radweg wechseln müssen, stürzen hier häufig. Meine Frau hat sich bei dem Sturz am Knie schwer verletzt; Ansonsten ist es – dank der Fahrradhelme – nicht zu noch schwereren Verletzungen gekommen.“ In den darauf folgenden Wochen sei er persönlich zweimal zufällig Zeuge weiterer Unfälle geworden. Inzwischen habe er Rücksprache mit Gewerbetreibenden vor Ort gehalten. Die hätten wissen lassen, dass an dieser Stelle die Sturzgefahr besonders hoch sei – insbesondere bei Nässe.

Das kann Malte Breford, Inhaber des Ladens Disko Streetwear und Digital-Lotse bei der Wirtschaftsförderung Bremen nur bestätigen. Von seinem Laden aus könne er besonders bei schlechtem Wetter im Herbst- und Winter-Halbjahr beobachten, wie fünf bis sechs Mal täglich Menschen, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, dort stürzen. „Manchmal werden sie sogar per Krankenwagen abtransportiert“, sagt er. So lange allerdings kein Fremdverschulden vorliege, würden diese Unfälle gar nicht in die entsprechende Unfallstatistik aufgenommen, habe die Polizei gesagt, so Breford. Diese Einschätzung teilt auch Martin Stellmann, Leiter des Amtes für Straßen und Verkehr (ASV).

Für die Begründung hat Frank Bettinger wenig Verständnis. Das Amt habe hierzu wissen lassen, dass die offizielle Verkehrsunfallstatistik die Einordnung als sogenannte Gefahrenstelle nicht hergebe. Bis es überhaupt zu dieser Aussage gekommen sei, sei einige Zeit vergangen, klagt Bettinger. Mehrfach habe er das ASV in dieser Angelegenheit kontaktiert. Malte Breford hat allerdings auch weitere Szenarien beobachtet: Es komme zu Stürzen sobald die Schienen ­gequert würden. Die Radfahrer wechselten dabei vom glatten Asphaltbelag hinüber auf nasses Kopfsteinpflaster – manche gerieten mit dem Reifen in die Schienen. Generell würde sich der Geschäftsmann Verbesserungen für die Radfahrer im Viertel wünschen.

Neuralgische Stelle im Steintor

Martin Stellmann ist die neuralgische Stelle im Steintor bekannt, genauso wie die Sichtweise von Beschwerdeführer Bettinger. Allerdings ist das eher nicht die Baustelle des ASV, sondern vielmehr der Bremer Straßenbahn AG. „Es handelt sich bei der Metallabdeckung um ein Einbauteil, das für den Gleisbetrieb der BSAG erforderlich ist“, erläutert Stellmann. Daher habe er bislang noch nicht beantworten können, inwieweit hier Änderungen möglich seien. Allerdings sei diese Metallabdeckung kein Einzelfall: „Auf all unseren Verkehrswegen gibt es zahlreiche Abdeckungen aus Metall, von Schächten und Hydranten.“ Radwege seien da keine Ausnahme.

Von daher ist eigentlich hier die BSAG in der Pflicht und weniger das ASV. Auch der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) hat bereits in seinem Magazin über den Unfall-Hotspot berichtet. Für Hannah Simon, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit beim ADFC, ist die fragliche Stelle Vor dem Steintor mit Abstand der größte Stein des Anstoßes, wenn es um Beschwerden von Radlern geht. Nach der Prüfung der fraglichen Stelle durch die Kollegen des Gleisbaues verspricht nun Andreas Holling, Sprecher der BSAG, Abhilfe binnen kurzer Zeit: „Es handelt sich dabei um eine Abdeckung für einen Kabelschacht. Den wollen wir voraussichtlich in dieser Woche durch einen Betondeckel ersetzen, der eine ähnlich griffige Konsistenz hat wie Asphalt. Wegen der notwendigen Absperrung werden wir uns mit dem Amt für Straßen und Verkehr in Verbindung setzen.“ Zwar sei an dieser Stelle schon einmal mit aufgestocktem Asphalt nachgebessert worden, betont Simon zudem. Durch die Pfeilführung querten viele Radfahrer die Schienen aber immer noch zu früh, um einen guten Winkel erwischen zu können. Da müsste dann schon noch einmal mit weiterem aufgestocktem Asphalt nachgebessert werden, so ihr Wunsch. Hauptgefahrenpunkt blieben die Gleisquerungen. Die Situation Vor dem Steintor sei besonders brenzlig.

Generell sei die Situation für Radfahrende insbesondere in der Straße Vor dem Steintor dem Amt für Straßen und Verkehr gut bekannt, so Martin Stellmann. „Ursächlich für die Stürze von Radfahrenden ist im Wesentlichen das spitzwinklige Queren der Straßenbahnschienen. Beim Queren von Schienenwegen besteht, insbesondere bei feuchter Witterung, grundsätzlich ein erhöhtes Sturzrisiko für Zweiräder“, sagt Stellmann und betont: „Um dieses Risiko zu minimieren ist unser Haus in den letzten Jahren Vor dem Steintor mehrfach tätig gewesen und hat durch den Einbau geeigneter Baustoffe, geänderter ­Verkehrsführung und Fahrbahnmarkierungen Verbesserungen erreichen können.“ Außerdem sei das illegale Parken eingedämmt und es seien mehr Fahrrad-Bügel aufgestellt worden.

Eine grundsätzliche Lösung für das Problem zu finden, bleibe aber schwierig, da die Metallschienen nun einmal rutschig und glatt wären. Martin Stellmann unterstreicht zudem, dass derzeit an weiteren Verbesserungen gearbeitet werde. Auf ihrer jüngsten Sitzung habe sich die Verkehrsunfallkommission erneut mit der Thematik befasst. Deren Ergebnisse dienten nun dem ASV dazu, einen weiteren Vorschlag zur Verbesserung der Situation vor Ort zu entwickeln. Auch der Einsatz und die Auffrischung von Piktogrammen auf den Radfahrerspuren sei durchaus ein Thema gewesen, räumt er ein. Hannah Simon vom ADFC ist jedenfalls erleichtert, dass die neuralgische Stelle Vor dem Steintor demnächst von der Verkehrsunfallkommission noch einmal neu bewertet werden soll.

Denn das Bremer Viertel wurde schon im Jahr 2018 im Unfallatlas des Statistischen Bundesamts als ein besonders schwieriges Terrain für Radler ausgewiesen.