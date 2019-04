Die Gefahr islamistischer Anschläge ist schwer zu fassen. 2018 gab es keinen Terroranschlag in Deutschland. Doch daraus Rückschlüsse über die Notwendigkeit des Verfassungsschutzes zu ziehen, verbietet schon allein der Blick auf unsere europäischen Nachbarn. Nach Amsterdam, Lüttich, Manchester, Straßburg oder Paris. Überall dort gab es im vergangenen Jahr Terroranschläge.

Ganz zu schweigen von den Selbstmordattentaten am Ostersonntag in Sri Lanka. Wenn es sich denn bestätigt, dass diese Anschläge vom IS ausgeführt wurden, zeigt dies, wie weit dessen Arm nach wie vor reicht. Und wenn der Auslöser dafür tatsächlich der Anschlag auf zwei Moscheen in Neuseeland war, beweist dies, wie international die Täter vorgehen.

Dass die Mehrzahl von ihnen inzwischen nicht mehr einreist, sondern im Land ihrer Anschläge aufwächst, sich dort radikalisiert und die Attentate dann mit vergleichsweise einfachen Mittel durchführt, ist zusätzlich beängstigend. Und ein weiteres Argument für einen starken Verfassungsschutz. Die Gefahr von Anschlägen bleibt allgegenwärtig. Auch in Bremen, wo die Zahl der Salafisten erneut gestiegen ist.